羅唯仁爆「洩密投奔英特爾」已赴美 傳檢調在他家查獲「大批台積電機密」

即時中心／徐子為報導



近日半導體業界傳出，檢調於上（11）月底赴前台積電資深副總羅唯仁的家搜索，帶走多箱資料，發現的確有大批資料，是台積電研發中的先進製程技術機密，換言之，這是他涉嫌持有不開有的機密資料，鐵證如山，恐已違反《國家安全法》。





前台積電技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休後，10月底就回鍋，擔任台積電競爭對手英特爾的研發副總，震驚業界。後傳出羅唯仁退休前，以高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14奈米製程簡報，讓他印走大批資料帶走。台積電於上月25日對羅唯仁提告。高等檢察署則於隔天（11月26）日執行搜索扣押行動，已扣得電腦、隨身碟等，同時向智商法院聲請扣押羅的股票、不動產並經法院核准，業界估計總價值至少超過新台幣20億元。



媒體《自由時報》報導，半導體業近日傳出，檢調單位於11月底前往羅唯仁的兩地住居所搜索，除了查扣電腦、隨身碟之外，還有查扣多箱資料，其中清查出有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，也就是他從台積電帶走不該帶的機密資料。



業界議論，由於羅唯仁擁台美雙重國籍，在東窗事發前，今年10月就已赴美國，後續相關單位若傳喚羅唯仁到案說明，他若未到案，可能後續將遭拘提並被通緝。



另外，業界也傳出，羅過去在台積電就對待部屬嚴厲，他投奔英特爾後，也同樣採高壓管理模式，令英特爾內部反彈。業界認為，由於美國企業工作文化不同，羅唯仁若不調整管理風格，恐很難在英特爾久待。





