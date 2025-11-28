羅唯仁疑帶台積電技術回鍋老東家 外媒分析對英特爾恐無明顯助益
英特爾18A（相當於台積電的2奈米）已經量產，許多方面都與台積電N2和A16不同。（圖片來源／信傳媒編輯部）
台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁7月底以75歲高齡退休時，傳出可能將N2（2奈米）、A16、A14及A14製程技術帶走，回鍋老東家英特爾出任副總裁，這引起台積電提告，台灣高檢署11月26日搜索羅唯仁住處並扣押股票、不動產，但是英特爾發表聲明否認台積電的指控，並歡迎羅唯仁回鍋。
美國科技新聞網站《Tom’s Hardware》報導，英特爾執行長陳立武全力支持備受爭議的新進員工羅唯仁，台積電指控羅唯仁帶走公司機密O陳立步在內部備忘錄強調英特爾嚴格的道德準則，以應對這場備受矚目的訴訟。
英特爾陳立武力挺帶槍投靠的羅唯仁
台積電認為，羅維仁在公司多年的工作經歷掌握寶貴的商業機密，他可能會將這些機密洩露給英特爾，從而使英特爾獲得競爭優勢，台積電已對羅唯仁提起訴訟，指控他違反競業禁止和保密協議。
26日，針對這場智慧財產的訴訟，英特爾（ECO）陳立武在一份內部備忘錄裡面向員工保證，公司全力支持羅唯仁，並且反駁所有指控，稱其毫無根據，辯稱公司「擁有嚴格的政策和管控措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權」。
羅唯仁於2025年10月加入英特爾，擔任執行副總裁，7月他剛離開台積電，結束長達21年的台積電生涯，在2004年之前羅唯仁曾在英特爾工作。羅唯仁曾是台積電的高階主管，負責研發和生產營運。他為業界帶來獨特的視角，憑藉在晶片設計和量產方面的豐富經驗，這對任何半導體公司來說都是不可或缺的技能。
英特爾18A許多技術與台積電N2不同
羅唯仁的經驗和帶走的資料能幫助英特爾突破瓶頸？《Tom’s Hardware》的報導分析效果甚微，原因有三個。
首先，英特爾18A（相當於台積電的2奈米）已經量產，許多技術都與台積電N2和A16不同，舉例來說，18A採用圖案整形技術（pattern shaping），但是台積電的N2不用；同時英特爾18A使用 PowerVia，但是台積電A16採用「超級電軌（SPR）」晶背供電，兩邊原理各不相同。
再者，英特爾的18A晶片已經投入大規模生產，這是首款量產2奈米製程的晶片，18採用英特爾的RibbonFET環柵電晶體和 PowerVia背面供電技術，只有英特爾工程師能夠調校，降低缺陷密度，進而提升關鍵尺寸均勻性。
英特爾14A和台積電A14採用設備不同
最後，說到更為複雜的製程節點，英特爾的14A和台積電的A14同樣將會存在明顯差異，因為14A計劃在關鍵層使用High-NA EUV曝光設備，台積電A14採低數值孔徑EUV搭配多重曝光。
A14指的是台積電的1.4奈米（Angstrom）製程技術，是該公司目前最先進的邏輯製程技術，台積電A14製程預計在2028年量產，但不會採用高數值孔徑（High-NA）的EUV曝光機，而是使用標準型EUV技術。主要考量High-NA EUV的成本效益，因為其單價高昂，而且對A14製程來說，並非絕對必要。台積電計劃透過複雜的多重曝光技術，來達成與High-NA EUV相似的設計複雜性，從而降低生產成本。
但是，英特爾的14A製程會採用高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備來提升晶片密度與效能，這是該製程技術的關鍵投資。此技術預計用於2027年左右的量產階段，能將晶片尺寸縮小，進一步延伸摩爾定律。
更多信傳媒報導
黃國昌訪日內幕曝！綠委聲援外交部：不須幫他澄清約不到日本大咖
總統核定李世強接副部長升上將 唐華轉任校長明升暗降恐成「斷點」
打玻尿酸也沒改善...中醫針灸助81歲奶奶退化性關節炎重生 從軟腳到健走40分鐘
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業陷入困境！美中貿易戰重創出口，三大市場美、中、歐訂單大減，中部傳產區塊廠房紛紛易主、收攤，轉售價多落在3000萬至8000萬元之間。台灣業者雖擁有客製化優勢，但在關稅及匯率等不利因素下，國際競爭力大幅削弱。專家呼籲，台灣工具機業者需積極突破困境，發展商品化及建立商業生態系，以避免被國際市場淘汰的命運！TVBS新聞網 ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 3 小時前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
震盪盤中的定心指南：從大盤到存股策略，看懂年底行情的真正關鍵
近期台股走勢劇烈震盪，彷彿雲霄飛車般上沖下洗。主持人阿格力與詹璇依在《理財必修課》中指出，雖然輝達財報短暫點亮市場情緒，但隨後美股與台股仍同步下跌。從降息時點、就業數據到AI泡沫疑慮，只要大盤轉弱，任何消息都可能成為壓垮市場的理由。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 1 天前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／感恩節美股休市！台指夜盤小跌24點 台股開盤走自己的路
美股周四（27）日因感恩節休市，市場交投全面暫停，僅期貨盤持平震盪，小那斯達克期貨微跌0.5點、道瓊期貨小跌14點、標普期貨則持平。由於美股休市、週五（28）日也將提前3小時收盤，亞股今(28)日走勢將各自表現，台股短線缺乏國際指引，預料台股將「走自己的路」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前