羅唯仁疑帶台積電機密回鍋Intel！前工程師揭3原因：恐很棘手 國科會回應了

台積電前副總羅唯仁遭疑竊密回鍋Intel，前工程師揭3原因：恐很棘手，國科會也回應了。

台積電前資深副總經理羅唯仁離職時，疑似將晶片先進製程技術帶走，並重返英特爾（Intel）任職，引發洩密嫌疑。對此，前台積電工程師、北市議員曾獻瑩表示，此案牽扯到有投資Intel的輝達和美方政府，攸關國安問題，恐會很棘手。國科會主委吳誠文19日則說，目前台積電內部仍在釐清，一切需等待檢調單位調查。

羅唯仁退休前疑帶「機密資料」 赴英特爾任高層

台積電前副總羅唯仁於今年7月退休，不過，近期傳出他在離職前涉嫌要求團隊成員進行技術簡報，並帶走多達20餘箱與2奈米、A16、A14等先進製程相關的影印與手寫資料。

據悉，羅唯仁在10月底加入英特爾，擔任負責先進設備與模組從研發到量產前發展的高階職務，由於英特爾積極推動晶圓代工業務，外界高度關注羅的職務異動是否牽涉敏感技術轉移，相關爭議正持續延燒。

洩密案涉「輝達利益」、「美方」、「國安問題」 曾獻瑩：恐很棘手

曾獻瑩指出，羅唯仁身為高階主管，掌握大量關鍵製程資訊，一旦資料外流，不僅反映公司內控出現漏洞，更可能削弱台積電在全球先進製程的競爭優勢，甚至涉及國家競爭力與國安層級問題。他表示，雖然台積電與英特爾過去在部分領域合作，但隨著英特爾積極發展晶圓代工，雙方已形成競爭關係，同時與台積電為合作夥伴的輝達也是英特爾大股東，美國政府更對英特爾投入20億美元支持。

他進一步分析，台積電大部分營收來自美國IC設計公司，此案除牽涉公司治理，更可能影響台美關係、國際產業布局與地緣政治，是高度敏感的議題。若台積電決定採取法律行動，恐須面對「是否得罪美國」以及川普政府施壓等多重考量。

曾獻瑩也回顧10多年前的梁孟松事件，台積電對涉嫌外流技術至韓國、中國競爭者採取強力法律手段，將智慧財產權視為產業命脈，過去若高階主管前往韓、中半導體體系任職，台積電也多會出手維權。而本次事件牽涉層面更廣，包括產業鏈合作關係與複雜的國際政治因素，恐比以往更棘手。

曾獻瑩分析，洩密案涉及到「輝達利益」、「美方政府」、「國安問題」，恐怕會很棘手。圖／攝影董孟航

羅唯仁加入英特爾能提升製造技術？《Tom’s Hardware》：可能性不大

產業雜誌《Tom’s Hardware》認為，羅唯仁加入英特爾提升其製造技術的可能性不大，英特爾18A已進入量產，相關製程調校必須由英特爾工程師自行完成，以降低缺陷密度與提升關鍵尺寸均勻性，外部人才短期難以直接介入。報導指出，英特爾18A與台積電2奈米、A16的技術方向差異巨大，包括18A使用 pattern shaping，而台積電2奈米並未採用；A16 導入超級電軌（SPR）晶背供電，而英特爾則採用 PowerVia技術，這使得羅唯仁在台積電累積的經驗難以直接套用在英特爾製程上。

進一步比較英特爾14A與台積電A14，兩者在曝光設備也明顯不同：英特爾規劃採用高數值孔徑EUV，而台積電則使用低數值孔徑EUV並搭配多重曝光。儘管技術層面難以直接貢獻，文章指出，羅唯仁熟悉的資訊對英特爾競爭力分析具有價值，他也可能為英特爾帶來台積電的研發文化與管理經驗。

羅唯仁傳帶走2奈米機密 國科會：難靠單一員工複製

針對羅唯仁遭質疑竊密一事，國科會主委吳誠文表示，台積電內部調查程序仍在進行，待公司確認狀況後應對外說明。他同時證實，司法機關已著手偵辦，若確認涉及違法，不僅羅需負刑事責任，台積電也可循法律途徑維護權益；但若內容屬個人筆記、且未造成實質損害，則不會構成犯罪。

吳誠文進一步指出，外界對技術外流的想像往往過度簡化，實際上台積電研發團隊龐大且分工嚴密，核心技術涉及高度系統性整合，並非單一員工即可複製。他強調，政府對所有可能的機密外流情況都相當重視，必要時相關部門會介入協助。他也提到，國科會負責管理國家級關鍵技術計畫，若研究項目獲政府補助超過5成，參與人員在前往中國工作或出差前都需事先申請並獲核准。此外，先進半導體製程亦列為重點管制領域，涉及營業秘密者須遵循經濟部的相關審查規範；若行為觸及不法，甚至可能違反國家安全法，屆時刑責將更加嚴格。

羅唯仁遭疑竊密？葉俊顯：早已調到不會接觸機密的單位

立法院經濟委員會今（20）日邀請國發會、經濟部等部會，就「AI時代下台灣如何贏得新人才戰」進行專題報告，會中立委關切羅唯仁疑涉機密外洩一事，國發會副主委葉俊顯首度回應外界疑慮表示，據他從台積電任職的友人了解，台積電對內部高階人員有固定管理流程，通常會在退休前1至2年調整職務，而羅唯仁在1年多前便已被調至不涉及機密的單位。

至於羅唯仁是否曾影印或帶走資料，應由台積電自行調查釐清。而外界擔憂先進製程可能遭外洩，葉俊顯則表示，「大家對台積電仍相當有信心」，單一員工不至於動搖整體技術發展，對先進製程的影響應不大。

葉俊顯表示，羅唯仁1年多前早已調到不會接觸機密的單位。圖／攝影李智為



