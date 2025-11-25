羅唯仁疑帶機密資料投奔對手 台積電打破沉默認「高度可能洩密」：已經提告

台積電今日宣布，由於認為老將羅唯仁「高度可能」洩漏機密資訊給英特爾公司，已於今日向他提告。（圖／報系資料照）

今年7月，台積電前資深副總經理羅唯仁退休，卻在10月轉戰競爭對手英特爾（Intel）擔任執行副總裁。近日傳出，羅唯仁退休前動用高階主管職權，要求研發部門向他提供資料了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術，引起輿論譁然。今（25）日，台積電終於打破多日沉默，宣布認為羅唯仁「高度可能」洩漏台積電機密資訊給英特爾公司，已於今日向他提告。

台積電指出，羅唯仁自2004年7月起任職於台積公司並擔任副總經理，於2014年2月升遷為資深副總經理，並於2025年7月27日正式自台積公司退休。然而，在2024年3月間，台積電將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總。

台積電表示，「企業策略發展部」性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，但羅唯仁仍要求研發部門召開會議，並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

台積電指出，羅唯仁任職於公司期間，曾簽署保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電法務長方淑華法務長在今年7月22日與羅唯仁進行離職面談時，也特地提供提醒信函供其詳細閱讀。當法務長說明離職後之競業禁止義務，並詢問其離職後去向時，羅唯仁回應「將至學術機構任職」，並未說明將前往英特爾公司任職，未料離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁。

台積電認為，羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

