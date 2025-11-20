羅唯仁疑帶走台積電機密去英特爾？ 國發會主委曝：他一年多前已調離核心職務

國發會主委葉俊顯在立法院經濟委員會備詢。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 台積電（TSMC）前技術研發副總羅唯仁傳出十月底跳槽到英特爾（Intel），並疑似於在退休前帶走 2 奈米、A16、A14 等先進製程機密資料，引發各界譁然。相關調查持續延燒，而身為台積電法人董事的國發會，主委葉俊顯今（20）日在立法院備詢時透露，羅唯仁早已在一年多前就被調單位，不會接觸到核心機密。

民進黨立委邱志偉今日在立院經濟委員會質詢時提問，「台積電 2 奈米機密外洩事件，政府如何避免再次發生？」經濟部長龔明鑫回應，將針對先進製程的影響進行完整評估，並研擬相關防護措施；而葉俊顯透露，他有友人在台積電工作，據了解，羅唯仁在離職前一年多，就已被公司調離核心職務，不再接觸先進製程內容。

葉俊顯指出，台積電內部對可能離職或即將退休的高階主管，向來採取控管措施，通常員工在退休前一、兩年，會被調到不會接觸營業機密的單位，及與核心技術無關的職務，藉此以降低資訊外流風險。而目前外界最關注的，是羅唯仁是否曾複製、影印機密資料，葉俊顯回應，這部分由台積電與檢調來釐清。

葉俊顯強調，大家對台積電都有信心，台積電的制度與團隊運作健全，不會因一位主管離職，就動搖到整體先進製程的技術安全；邱志偉追問，這是否代表，此案對先進製程的衝擊沒那麼大？葉俊顯回應，「對」。

