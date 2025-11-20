羅唯仁疑帶走台積電2奈米資料？大股東國發會說話了：他不會接觸到核心機密

台積電前資深副總羅唯仁退休前，疑似帶走2奈米先進製程相關資料。（圖／翻攝自工研院官網）

台積電前資深副總羅唯仁今年7月退休，10月卻轉戰對手英特爾（Intel）擔任研發副總。近日傳出羅唯仁退休前疑似帶走多箱2奈米先進製程相關資料，遭高檢署在18日分「他」字案進行蒐證。對此，國發會主委葉俊顯今（20）日表示，羅唯仁退休前1年多前就已經被調離單位，不會接觸到核心機密。不過前台積電工程師、北市議員曾獻瑩仍認為，這起事件屬於「國安層級的重大危機」。

國發會掌管國發基金，對台積電持股逾6％，是台積電最大股東。國發會主委葉俊顯亦身兼台積電董事職務。今日，葉俊顯赴立院經濟委員會進行報告並接受質詢，被問及台積電疑似機密外洩一事指出，據他了解，台積電對於屆退人員，在退休前1至2年便會調往非機密單位，因此羅唯仁在1年多前就已經被調到不會接觸到核心機密的單位。

至於羅唯仁是否有影印機密資料行為，葉俊顯則表示「就讓台積電去調查」，至於外界擔心的技術外洩問題，他呼籲大家對台積電要有信心，「不會因為一個人就影響到台積電」。經濟部長龔明鑫也提到，初判對產業衝擊有限，台灣半導體產業經過長達40多年的累積，「不是某一個人拿走資料就能破壞的。」

不過，前台積電工程師、北市議員曾獻瑩則分析，認為這起事件屬於「國安層級的重大危機」。據《聯合新聞網》報導，曾獻瑩談及羅唯仁疑似帶走機密資料一事時指出，由於羅唯仁過去在台積電屬於副總級別，有辦法掌握大量先進製程的技術細節，若這些機密流出，不僅是公司內部問題這麼簡單，還可能會讓台積電先進製程競爭優勢受到衝擊，間接導致台灣競爭力受影響。

曾獻瑩指出，雖然英特爾與台積電有合作，但隨著英特爾開始發展晶圓代工，如今已成為台積電的競爭者，加上近期輝達（NVIDIA）投資英特爾50億美元，是英特爾的大股東，因此本案處理起來，不僅要考慮台積電與英特爾的關係，還得顧慮台積電與輝達的合作關係，須以三方關係進行考量。

曾獻瑩以10多年前的「梁孟松案」為例，表示台積電將智慧財產權視為產業命脈，當時對於洩密到韓國與中國的競爭者採取強力司法行動，可說是積極且強硬的捍衛，只要有高階主管跳槽到韓國、中國的半討體產業都會出手

然而曾獻瑩也指出，由於美國政府此前也對英特爾投資20億美元，因此此事恐怕還將涉及到台美關係、產業戰略佈局與國際政治問題，如果貿然對英特爾採取法律行動，台灣恐怕將面臨得罪美國、得罪川普的壓力。

