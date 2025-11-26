羅唯仁疑洩密投效英特爾 台積電正式提告

台積電廠區。(台積電)

台積電昨25日首度正式對前資深副總經理羅唯仁採取法律行動，向智慧財產及商業法院提出訴訟，指控他涉嫌違反競業禁止義務並可能洩漏公司先進製程機密至競爭對手英特爾。此案震動科技業，經濟部與檢調均已介入調查。





台積電表示，羅唯仁自2004年進入公司，曾長期負責研發與策略規劃。去年3月，羅被調任至「企業策略發展部」，此為董事長與總裁諮詢幕僚單位，並不再負責研發管理。





然而，台積電指出，羅唯仁調任後仍多次要求下屬提供2奈米、A16、A14等先進製程簡報，且要求與研發部門召開會議，行為已超出職務範圍。

法務長方淑華透露，在今年7月離職面談時，公司特別提醒羅唯仁遵守保密與競業禁止條款，羅亦承諾退休後將前往學術機構任職，並未透露將加入英特爾。然而，他於7月底退休後僅三個月，便在10月底現身英特爾，並擔任執行副總裁，引發台積電高度疑慮。





外界關注的還包括他是否在退休前「帶走」先進製程資料。檢調已分案調查是否涉犯營業秘密法與國安法，台積電也持續蒐證。





經濟部對此表示，尊重台積電的司法行動，並將密切注意事件是否影響國家核心技術安全。此外，羅唯仁9月才於副總統蕭美琴見證下獲選為工研院院士，如今是否因爭議撤銷資格，經濟部稱已請工研院研議中。





據業界人士透露，羅唯仁9月赴宴時被問及退休後動向，只以笑帶過，顯示相關規劃早已成形。此案後續發展備受關注。