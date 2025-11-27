羅唯仁疑為美國籍 台積提告也沒用？龔明鑫這樣說

羅唯仁於2004年加入台積電。取自TSMC



台積電前資深副總羅唯仁涉嫌「帶槍投靠」競爭對手英特爾，除了高檢署已就國安法立案審查，台積電公司也就營業秘密法正式提告。但外界分析，羅唯仁可能為美國籍，人也已回到美國，縱使依相關法令對其提起訴訟，也亳無著力點。但經濟部長龔明鑫另有解讀，認為除了人身限制之外，應該還有財產可以請求。

龔明鑫今天主持經濟部部務會議，他會前受訪時被問及，即便已對羅唯仁提起訴訟，但因其為美國籍，人也已離境，嚇阻效果恐怕有限。

但龔明鑫表示，就司法角度看，除了人身之外，還有一些財產問題。「他在台灣應該還有一些財產」。

廣告 廣告

關於羅唯仁將被取消工研院院士的頭銜，龔明鑫表示，由於工研院院士為榮譽頭銜，是表彰過去對該行業的貢獻，當初設置時也不曾想到會發生這類情況；如今要撤銷，也要訂出一個機制，而如今已在訂定中，時間應該不會太久就可以訂出來。

據悉，工研院設置院士以來，14屆共頒發出69位院士；而羅唯仁將會是第一位遭撤銷院士資格。

針對英特爾發聲明，認為各界對羅唯仁帶槍投靠的指控都沒有證據。龔明鑫沒有評論，仍重申相關事證已交由檢調調查，經濟部會就國安法涉及國家關鍵技術一項，協助檢調釐清哪些範疇為半導體領域的國家關鍵技術。目前檢調尚未請經濟部去說明。

至於涉及營業秘密法方面，羅唯仁到底帶走台積電哪些機密研發成果，會由台積電公司向檢調提供。

更多太報報導

台積電前高層羅唯仁涉違國安法 智財分署發動搜索查扣財產

羅唯仁被爆「退休前一天主動參與機密會議」 延退8年創台積電紀錄

英特爾發聲明「歡迎羅唯仁重返團隊」 強調人才自由流動 駁洩密指控毫無根據