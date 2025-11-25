羅唯仁疑「帶槍投靠」跳槽英特爾 台積電打破沉默今提告

台積電前高層羅唯仁日前傳出，疑似「帶槍投靠」跳曾英特爾（Intel），引發外界質疑是否涉及先進製程技術外流。台積電已於今（25）日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。本件訴訟係依據台積公司與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁近日傳出退休後疑似攜帶機密跳槽英特爾 。（圖／總統府提供）

台積電表示，羅唯仁自民國93年7月起任職於台積公司並擔任副總經理，於103 年2月升遷為資深副總經理，並於 114年7月27日正式自台積公司退休。

於113年3月間，台積公司將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門（此指職級在資深副總以下之同仁，並無監督、隸屬關係）召開會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

台積電今日對羅唯仁提告。（圖／報系資料照）

台積電指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電方淑華法務長在114年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

英特爾。（圖／美聯社）

日前經濟部長龔明鑫則證實，高檢署針對此案已經主動分案調查，而台積電方面持續在蒐證。對此科技顧問陳子昂表示，這恐怕是台美之間的默契。

