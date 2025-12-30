羅唯仁私宅驚扣台積電機密！ 王鴻薇籲拔工研院士資格

國民黨立委王鴻薇說，工研院士象徵台灣高科技界的榮譽，羅唯仁如犯罪屬實，應拔除院士資格。（圖：王鴻薇臉書）

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾，被控疑似「帶槍投靠」洩漏台積電營業機密給英特爾。最新傳出，檢調日前在羅住處扣得台積電先進製程的機密資料，國民黨立委王鴻薇今（30）日強調，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，如果犯罪屬實，工研院應拔除羅唯仁的院士資格。

現年75歲的羅唯仁今年7月底自台積電退休，10月底轉赴英特爾擔任研發體系高階主管，台積電懷疑羅在離職前後，可能洩漏或移轉公司機密資訊給英特爾，11月25日以違反聘僱合約、競業禁止同意書及營業秘密法，正式提起民事訴訟。

台灣高檢署智慧財產檢察分署受理後，依涉嫌違反《國家安全法》將羅唯仁列為被告偵辦，並向法院聲請扣押其名下股票及不動產獲准，業界估計相關資產總價值至少超過新台幣20億元。

立委王鴻薇表示，媒體報導，羅唯仁將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關文件大量列印帶走，在台積電提告前，她第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦，更請台積電一定要提告捍衛我國重要技術機密，也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇指出，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽及國家對傑出貢獻的肯定，工研院具體回覆她，目前增訂院士評議準則，未來院士資格適任會由院士評議議會處理，但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。

王鴻薇強調，如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。

