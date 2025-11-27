羅唯仁竊台積電機密跳槽英特爾？謝寒冰揪疑點：這局感覺在演戲

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休，他在離任前疑似指示部屬大量影印先進製程相關機密資料，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發機密外界質疑，台積電在25日正式對其提告。不過，資深媒體人謝寒冰質疑，「台積電追訴是演一場戲」，引發各界議論。

台積電前資深副總經理羅唯仁。 （圖／翻攝工業技術研究院官網）

台積電認為羅唯仁違反聘僱契約與《營業秘密法》，已向智慧財產及商業法院提起訴訟，並要求違約賠償。

對此，謝寒冰昨（26）日在中天新聞政論節目《鄭亦真辣晚報》提出一連串質疑，並直言整件事的細節不合常理。首先，羅唯仁被指控，他離職前要求部屬去影印大量相關資料，一個主管去做這樣的動作是非常不尋常，而且還是連續多日進行，內部竟無任何人提出異議，也不見相關警覺訊號，「這種異常行為，公司不可能毫無察覺才對」，尤其以台積電對保密措施異常嚴格的程度，透過影印將機密資料攜出的說法令人難以置信。

謝寒冰再提，其次，羅唯仁離開台積電後就立刻去英特爾，這中間存在是否違反「競業條款」的問題，「就算地位再高，企業內控系統也應有防火牆與風險控制機制」，但從目前台積電內部反應和應對速度，「反而讓外界覺得太慢、太安靜」。

台積電。（圖／報系資料照）

此外，羅唯仁的國籍問題也被提出，有一說他具有美國籍，倘若羅受到美方保護，台灣這邊也難以實質追究。倘若涉及到跨國法律對抗，或是牽涉美國利益保護框架，誰要來擔責任？台積電能做到哪一步？

最令謝寒冰匪夷所思的，他懷疑整起事件根本就是「一場戲」，甚至猜測有可能是美方、台積電和英特爾三方商量好的計畫，目的在於轉移台積電機密技術到美國，「懷疑台積電追訴是演一場戲」，甚至認為跨國動作是否可能與政府戰略默契有關。

資深媒體人謝寒冰針對整起事件發展提出疑點。（圖／中天新聞）

謝寒冰還說，更何況若是羅唯仁真的洩漏台積電機密，政府一定大肆搜索，大概像搜柯文哲那樣搜他，包括他全家人、親戚朋友、住過的地方等恐都得搜一遍，但我們有做這件事嗎？完全沒有，種種情況真的都令人匪夷所思，所以他認為，「搞不好這根本就是三方講好了」。

