羅唯仁竊密案台積電向英特爾求償？律師：舉證難度高

台積電已對羅唯仁提告，至於是否對英特爾求償，目前尚無動作。（圖／報系資料庫）

台積電前資深副總經理羅唯仁7月底退休後涉嫌帶走數十箱手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波，台積電25日發聲明已對羅唯仁提告，不過專家認為，台積電若要對英特爾求償，舉證的困難度是相當高。

目前外界關注台積電能否對英特爾求償，康克爾國際法律事務所所長吳奕綸認為，舉證的困難度相當高。他表示，一方面英特爾一定會要求羅唯仁任職前先簽一張不得外洩前公司台積電機密的保證書，當作防火牆，台積電必須要舉證英特爾有從羅唯仁那邊取得台積電二奈米的機密資料，而台灣智慧財產案件審理法第27條雖然有準用第19條，得選任查證人，對英特爾持有或管理之文書或裝置設備實施查證，但如果實施查證所需的負擔太大，查證有困難，法院可能不會同意查證。

廣告 廣告

如果要針對英特爾，他認為，台積電應該會選擇在美國提告，因為就先前中芯國際挖角台積電員工竊取機密的案件，就是台積電透過美國司法的證據調查程序，取得中芯國際內部資料，發現中芯國際內部有台積電高階製程的內部營業秘密資料5萬多件，最終於2024年底達成和解，中芯同意賠償台積電2億美元，並無償轉讓8%股權予台積電。

吳奕綸也分析羅唯仁個人刑事部分，依營業秘密法第13條之1，可能面臨5年以下有期徒刑，如果涉及洩漏國家核心關鍵技術，刑責最高可加重至12年有期徒刑。國科會在2023年就已將14奈米以下製程的IC製造技術公告為國家核心關鍵技術。

違反營業秘密法的部分，主要是2種類型，第一種是以不正當方法取得營業秘密，第二種是以不正當方法使用或洩漏。吳奕綸認為，將來在訴訟上，法院會調查羅唯仁在離職前是否還有權利調閱二奈米的機密資料，及是否有將機密資料帶出，如果台積電能證明羅唯仁以不正當方法取得機密資料，就可以對羅唯仁請求所受損害及所失利益，包括可得預期之利益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台積電明年將建置、擴建10座晶圓廠 法人預期資本支出上看500億美元

股匯雙漲！台幣終止連十貶 收31.44元

羅唯仁疑帶機密資料投奔對手 台積電打破沉默認「高度可能洩密」：已經提告