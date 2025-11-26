羅唯仁被問退休動向「反應藏玄機」！台積電叛將還有他 離職16年影響未完
台積電副總經理羅唯仁今年7月退休後，傳竊取包括2奈米以下先進製程資料於10月回鍋英特爾，先前台積電毫無動作，終於昨（25）日發布聲明，正式向智慧財產及商業法院提出訴訟，指出本案依據雙方聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署的競業禁止同意書，以及《營業秘密法》相關規定，正式採取法律行動；經濟部對此以2點回應，另外台積電提告羅唯仁聲明也讓外界聯想到2009年同樣從台積電退休離職的叛將梁孟松。
台積電正式提告！羅唯仁被問退休規劃「笑而不答」
台積電昨（25）日指出，羅唯仁自入職起即簽署保密及競業禁止條款，承諾離職後不得前往競爭對手任職，且今年7月22日離職面談，法務長方淑華也逐條提醒競業相關義務，當時詢問羅唯仁離職動向，僅表示將前往「學術機構」。
不過業界傳出，羅唯仁9月獲頒工研院院士之後，就預計返回美國，當時羅唯仁夫婦與台積電主管、業界朋友餐敘時，被問及退休後計畫，羅唯仁卻「笑而不答」，被質疑規劃「不便明說」。
稱「轉往學術機構」 叛將還有2009年離職的梁孟松
隨即羅唯仁退休後3個月內，10月底被確認加入英特爾執行副總裁一職，違反競業條款，讓外界言想到2010年從台積電離職到競爭對手韓國三星集團任職的梁孟松；梁孟松於2009年初自台積電退休離職，先是到新竹清華大學任教，隨後於同年8月1日至韓國成均館大學教書，待2010年4月30日任職期滿後，前往三星公司，搶走台積電iPhone晶片訂單。
惟2010年9月16日台積電公司法務處長方淑華致信梁孟松詢問離開韓國大學後之計畫，梁孟松當時同本次羅唯仁退休離職前，均向台積電聲稱「轉往學術機構」，因此台積電也向法院提告梁孟松違反競業條款及營業秘密，最終被禁止於2015年12月31日前不得為三星提供服務。
只是梁孟松離開三星後，又跳槽到中國本土晶片製造商中芯國際擔任執行長，協助量產28與14奈米製程；至今梁孟松離職16年，包括聯電、力積電等台灣成熟製程同業都受到中芯影響。
目前台積電指出已蒐證部分資料，強調對羅唯仁提出訴訟，是保護公司營業秘密的必要行動；對此經濟部表示，尊重台積電為保障自身權益所提出的法律行動，將密切掌握此案對產業的影響，檢調也已他字案啟動調查，另外工研院目前沒有撤回院士的機制，已請工研院進行研議。
