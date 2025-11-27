羅唯仁被爆「退休前一天主動參與機密會議」 延退8年創台積電紀錄

台積電資深副總羅唯仁傳出帶槍投靠競爭對手英特爾，台積電已提出告訴。翻攝工研院網站



台積電日前提告帶槍投靠英特爾的資深副總羅唯仁，向智慧財產及商業法院聲請假處分，英特爾今天（11/27）否認指控，並力挺羅唯仁。然而有媒體爆料，75歲的羅唯仁近年在台積電貢獻有限，卻仍以大老之姿參加各項會議，就連退休前一天，也不請自來參加一場先進製程最機密的檢討會議，當時其他人都敢怒不敢言，沒想到羅唯仁竟是居心叵測。

業界人士向《自由時報》爆料，羅唯仁在台積電延退8年，創下紀錄，但事實上隨著年齡漸增，其貢獻不如以往。過去曾與他一起帶領研發組織的米玉傑被升任共同執行長暨共同營運長，羅唯仁卻被調任「企業策略發展部」資深副總，疑似因此心生不滿、恩將仇報。

業界知情人士透露，羅唯仁被調任到企業策略發展部待退後，仍以大老自居，主動參加研發組織閉門會議，主持會議的米玉傑尊重其輩分，不敢將他請走，甚至連退休前一天來不請自來參加機密會議，如今謎底揭曉，原來是為了帶槍投靠英特爾。

針對台積電提告，英特爾發聲明表示，根據目前掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅唯仁的指控具有任何根據」；並強調「人才在企業間的流動是業界普遍且健康的現象，這次情況也不例外」。

英特爾指出，羅唯仁先前在英特爾服務18年，專注於晶圓製程技術的研發，之後加入台積電，持續深耕相關領域。他以誠信、領導力與技術專業，在整個半導體產業備受推崇，歡迎羅唯仁重返團隊。

