羅唯仁跳槽恐洩商業機密？台積電開告 英特爾CEO：相關指控毫無根據

英特爾（Intel）與台積電（TSMC）之間因高階主管跳槽所引發的緊張情勢，在台積電正式提出法律訴訟後迅速升溫。核心人物羅唯仁曾在英特爾任職18年，負責晶圓製程技術開發，之後加入台積電，如今再次回鍋英特爾，讓台積電擔憂商業機密恐有「外洩風險」，從而讓英特爾取得不公平的競爭優勢。

據外媒報導，英特爾執行長陳立武在內部備忘錄中公開支持羅偉仁的加入，並首度親自澄清立場，同時強調相關指控「毫無根據」。

陳立武：「根據我們目前掌握的所有資訊，我們認為關於羅唯仁的指控毫無實質依據，他仍然獲得我們百分之百的支持。英特爾正在進行一場重大轉型，而羅唯仁曾在英特爾任職18年，負責晶圓製程技術開發，後來才加入台積電並繼續從事相關工作，如今他再次回到英特爾。」

針對外界質疑英特爾藉由前台積電主管取得先進製程技術等核心資訊，陳立武也辯護：「英特爾一向採取嚴格的政策與內部管控，嚴禁任何第3方機密資訊或智慧財產遭到使用或轉移。」

這是英特爾執行長首次公開點名羅唯仁，使外界認為該人事案大致已塵埃落定。這項聲明發布於台積電提出訴訟後的隔天，台積電在訴狀中主張，羅唯仁掌握的「機密資訊」可能讓競爭對手（如英特爾）在先進製程競賽中獲益。然而，陳立武再次否認相關說法，強調英特爾無意違反任何智慧財產權法律。

從技術層面來看，英特爾目前主力推進的18A製程節點與台積電有所差異，包括PowerVia供電技術、RibbonFET電晶體架構，以及英特爾領先全球導入的High-NA EUV設備，這些皆是台積電短期內尚未採用的技術方向。因此產業分析普遍認為，羅唯仁最大的價值並非直接的技術移轉，而是在於他對供應鏈、生產生態與美國客戶需求的深刻理解。

