羅唯仁跳槽英特爾台積電開告！陸行之痛批「大叛徒」恐被切割...經濟部：請工研院研議是否撤回院士資格

近日台積電前資深副總羅唯仁被爆退休後轉投美國英特爾任執行副總裁，震驚社會各界，對此台積電昨（25日）對其提告；對此經濟部同日也發聲明稿表示，檢調單位已針對該案啟動調查，將全力配合檢調，確認是否有侵害國家核心關鍵技術，並釐清是否涉及侵害國安法。前半導體分析師陸行之斥羅唯仁是「大叛徒」，並提到英特爾執行長陳立武已誇口不會侵害台積電的智慧財產權，因此認為羅會被切割而無法就職。

面對洩密疑雲，台積電昨發出聲明，表示已依據公司與羅唯仁的聘僱合約書、任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定，向智慧財產及商業法院提出對羅的訴訟。

台積電也提到，即便羅唯仁2024年調任為「企業策略發展部」資深副總，仍要求研發部門開會、提供資料，讓他了解研發中、未來規劃的先進製程技術；而今年七月底進行離職面談時，羅唯仁稱赴學術機構任職，但無提及去英特爾，可能使用或洩漏台積電的營業秘密，故採取法律行動。



陸行之在臉書上指出，神山終於不忍了，提告羅唯仁，本以為還有個什麼貓膩，也不是神山派去英特爾的先遣部隊，目前看起來證據一堆躲不掉，現在變成偷機密資料的大叛徒。他酸，至少梁孟松、蔣爸離開的時候也沒有複印幾箱資料帶走，羅唯仁對台積電數十年的貢獻全部歸零了，不曉得英特爾會不會來個大切割，還是出錢出力幫羅先生打官司？



陸行之提到，英特爾執行長陳立武已經誇口不會侵害台積電的智慧財產權，所以他認為羅唯仁會被切割而無法就職，理論上就職前，羅唯仁也應會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，因為如果用了，英特爾就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了，「你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了。」



對此，經濟部出面回應，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，也將密切掌握對產業的影響；目前檢調同樣已針對該案啟動調查，經濟部為會配合檢調，確認案件是否有侵害國家核心關鍵技術，是否涉及危害國安法。



針對工研院是否撤回羅唯仁院士身分，經濟部表示，已請工研院進行研議，尚在討論中。

(圖片來源：三立新聞網)

