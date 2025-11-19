羅唯仁跳槽英特爾圖什麼？李艷秋揭黑幕：台美政府寫好劇本逼台積電合作

台積電前資深副總羅唯仁爆出洩密爭議，傳出7月退休前利用職權，獲取台積電2奈米、A16、A14等先進製程技術資料，並於10月攜上述資料跳槽至英特爾擔任要職。對此，資深媒體人李艷秋指出，75歲的羅唯仁是台積電21年的元老，對台積電忠心耿耿，位高權重，身家數十億，剛獲頒工研院院士，張忠謀親授台積最高榮譽勳章，有錢、有權、有名聲、有地位，他帶著機密投靠對手英特爾，要圖什麼？

李艷秋今（19）日在臉書發文說明，此事發生的背景是，台美關稅談不下來；美國總統川普一天一罵，指責台灣偷走美國晶片；特斯拉執行長馬斯克準備和英特爾合作，建立巨大可自給自足的晶片廠；這時剛好有台積高層以退休為名帶走最機密的製程，巧合得令人背脊發涼。

李艷秋提出質疑表示，羅唯仁7月退休，10月就去英特爾任職，半導體圈不大，高階人才更少，台積電完全不知？大量影印資料，沒人覺得奇怪？到現在一個月了，給不出一個說法？

李艷秋預測政府與台積電說法

「只要打開邏輯天線，就會發現這件事根本說不通。」李艷秋直言，只有2個答案是可能成立的，一是羅唯仁貪心不足，要更多的錢、權、地位，二是台美政府寫好劇本，逼台積電合作，羅唯仁的背景經歷是天衣無縫的執行者，只是沒想到破口竟然是有人偷偷爆料。

李艷秋提到，根據經驗，可以預測政府和台積電會如何交代這件事，她已經幫他們擬好答案：1、羅唯仁是美國人，我們無法辦他。2、他沒有簽競業禁止條款，所以投靠對手無法限制他。3、推說他竊走的資料其實沒那麼機密，我們已經在研發更厲害的。4、現在司法已經在辦，我們尊重司法，不再回應。

李艷秋最後說道，「『賣國賊』是很沉重的必須背負一輩子的罵名，我們不在意羅唯仁賣了什麼，得到什麼，但是我們在意台灣執政者在這件看似竊取機密的間諜案中，賣了什麼？得到了什麼？我們更在意台灣人民損失了什麼？」

