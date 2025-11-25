羅唯仁跳槽英特爾涉洩密 台積提告

神山不忍了！就前資深副總經理羅唯仁7月底退休，10月底前往英特爾就任執行副總裁，台積電昨日宣布，已依與羅唯仁間的聘僱合約書、羅任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業祕密法等規定為請求，向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。台積強調，羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業祕密及機密資訊予英特爾，故採取法律行動，這其中還包含違約賠償。

智慧財產與商業法庭表示，25日確有收到台積書狀。經濟部也發出聲明，會配合檢調，確認該案是否侵害國家核心關鍵技術與《國安法》。對於羅的工研院院士資格，經濟部指出，目前沒有撤回院士的機制，已請工研院研議。

廣告 廣告

台積表示，羅唯仁在民國93年7月起任職於公司並擔任副總經理，103年2月升為資深副總，在113年3月間，將羅調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅仍要求研發部門召開會議提供資料，以了解正在研發中及未來規畫的先進製程技術。

台積指出，羅唯仁在任職期間已簽訂保密條款以及離職後的競業禁止條款承諾，在離職後不為競爭的同意書，法務長方淑華在7月22日離職面談時，特別提供相關的提醒信函，以及說明競業禁止的義務，在詢問離職後的去向，羅回應將到學術機構任職，未說明將到英特爾任職。

分析師陸行之分析，以羅的情況來看，有很多證據跑不掉，至少梁孟松、蔣尚義（之前台積主管）在離開時沒有複印資料，羅對台積10幾年的貢獻全部歸零，接下來要看英特爾會不會切割，還是協助打官司，但執行長陳立武已說明，不會侵害台積智財權。