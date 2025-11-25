羅唯仁跳槽英特爾！ 劉佩真：半導體業人才競爭白熱化

台北市 / 綜合報導

台積電前資深副總經理羅唯仁，近期跳槽英特爾備受矚目，外界擔心對於全球整體晶片業，是否造成嚴重衝擊，專家就分析，如果有帶走相關數據機密，將有利於英特爾縮短開發時間，讓台積電失去優勢，另外從英特爾積極延攬羅唯仁也可看出，半導體業人才，進入白熱化競爭階段。

簡單襯衫領帶他就是目前擔任中芯國際執行長的梁孟松，極少出現鏡頭前不過，在晶片產業可是赫赫有名，更參與台積電近500項專利發明，2009年離職台積電獲三星挖角，甚至帶走包括舊部在內的，20多名台積電工程師震驚國際，促使我國2013年增訂營業秘密法，而他與台積電分手就不得不提到他。

廣告 廣告

台積電前資深副總經理羅唯仁近期跳槽英特爾備受矚目，而傳出當初就是他提議把粱孟松調離研發組織，才導致梁孟松分手台積電，而如今自己也捲入類似風暴，根據報導英特爾預計，安排他負責先進封裝訂單銜接工作，並借助其才快速提升英特爾良率與效率，而外界更關注這一跳槽，恐怕間接影響晶片產業整體態勢。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣說：「可能拍攝了非常多的數據，尤其是在先進製程的部分的話，那麼如果是英特爾真的使用的話，那確實是，有可能會減少，Intel在先進製程的開發時間。」關鍵就在於到底洩漏了什麼資料，將影響台積電技術是否可以繼續獨步全球，不過專家也示警，整個半導體業人才進入白熱化競爭階段。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「特別是在美國政府積極推動在地化的一個供應鏈，那也某種程度暴露出，台灣在高階的一個人才的管理上，可能還是有一些，可以未來再改進的地方。」台灣矽盾韌性面臨更大考驗，如何系統性強化與防禦競爭力，才能鞏固我國半導體領先地位。

原始連結







更多華視新聞報導

傳台積電老將羅唯仁竊密跳槽 英特爾CEO陳立武：是謠言

傳台積電老將「影印2奈米機密」 跳槽勁敵英特爾

傳台積電老將「影印2奈米機密」 跳槽勁敵英特爾

