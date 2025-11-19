羅唯仁跳槽英特爾「被貼與蕭美琴合照」！周玉蔻猜背後心機：或許是我想太多

​台積電前資深副總羅唯仁爆出「洩密」爭議，傳出7月退休前利用職權，獲取台積電2奈米、A16、A14等先進製程技術資料，並於10月攜上述資料跳槽至英特爾（Intel）擔任要職；媒體人周玉蔻指出，在相關事件被廣泛報導的同時，特定媒體有意貼出羅唯仁與副總統蕭美琴的合照，恐是有意將輿論導向「趁機會損一下賴政府」。

周玉蔻透過臉書發文表示，羅唯仁𢹂大量2奈米晶片製程資料投靠英特爾的消息受到全球關注，台灣除了網路媒體之外，紙媒的三大報也都做了大幅報導；值得注意的是，特定媒體卻是「不約而同」刊登了當初蕭美琴頒贈工研院院士證給羅唯仁的照片，引起周玉蔻注意。

廣告 廣告

「這樣的資料照片適時出爐刊登，真的也是很認真耶。不曉得是不是中央廚房的傑作？」周玉蔻分析，特定媒體刊登相關照片的目的，可能是為了趁機損一下賴政府，周玉蔻也諷刺表示，最近看《沉默的榮耀》看得太入迷，也許上述推論只是自己想太多。

更多風傳媒報導

