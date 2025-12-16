羅唯仁轉戰英特爾 台積電前研發副總林本堅：英特爾反而身處危機

清大半導體研究學院院長、前台積電研發副總經理林本堅。

前台積電副總羅唯仁近期轉戰英特爾擔任執行副總裁，台積電也因其可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾，已向他提告，今日半導體界重量級人士、前台積電研發副總林本堅對此事回應。

「我從來沒想過這個問題，關於他會不會去，根本沒想過他會去。」對於記者提問關於羅唯仁轉戰英特爾，清大半導體研究學院院長、前台積電研發副總經理林本堅對此事感到意外，「一般是這樣認為，他應該去享受才對，但每個人有他自己的個性。」

廣告 廣告

不過作為台積電研發六騎士之一的林本堅也直言：「半導體不是靠一個人。」且英特爾反而身處危機中。

林本堅指出，半導體技術都可追溯，未來英特爾做出來的東西，如果真的有用台積電技術，一定查得出來。

再者，林本堅表示，英特爾之後只要生產出任何與台積電相似的技術，「還必須證明不是透過羅（羅唯仁）手上取得的台積電技術做出來的。」



回到原文

更多鏡報報導

台積電洩密案／雖英特爾維護羅唯仁 台積電內部人士：一定告到底

獨家專訪／全世界晶圓廠都要它 崇越董座潘重良：明年雙位數成長

半導體軍火庫／曾經一怒遞辭呈 郭智輝做一事留潘重良一起打天下