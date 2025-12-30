羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出大量「不應持有的關鍵機密」 恐觸犯國安法

前台積電副總裁羅唯仁遭偵辦，業界傳出，檢調於11月底在他家搜出大量「不應持有的關鍵機密」，恐觸犯國安法。圖／總統府提供

前台積電副總裁羅唯仁近日轉任英特爾執行副總裁，引發業界關注。台積電指出，羅唯仁可能涉及使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊予英特爾，已依法提告。近日半導體業界傳出，檢調於11月底在羅唯仁位於台北市及竹北的住處執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，經初步清查，發現其中疑不當攜帶離職後「不應持有的關鍵機密資料」，是否已違反《國家安全法》仍待釐清，相關案情正持續擴大偵辦中。

高壓管理風格引發英特爾內部反彈

根據《自由時報》報導，半導體業界指出，羅唯仁任職台積電期間即以嚴厲管理著稱，對部屬要求甚高；轉赴英特爾後，仍延續高壓管理模式，已引發英特爾內部不滿聲浪。業界人士認為，美國職場文化與台灣差異甚大，若羅唯仁未能調整領導與管理風格，恐怕難以在英特爾長期立足。

退休不久即轉戰英特爾 震撼業界

現年75歲的羅唯仁於7月底自台積電退休，未料10月底即傳出回鍋老東家英特爾，擔任副總級高階主管，消息一出震驚半導體圈。台積電則於11月25日正式打破沉默，宣布已對羅唯仁提起訴訟，指控其違反聘僱合約、競業禁止義務及《營業秘密法》，並同時在智慧財產及商業法院提告。

台積電同步聲請定暫時狀態處分

除刑事與智慧財產相關訴訟外，台積電亦就民事違約與求償部分，向法院聲請定暫時狀態處分，藉此防止相關爭議持續擴大，並確保公司權益不再受損。台灣高檢署智慧財產檢察分署認定羅唯仁涉嫌違反《國家安全法》，已將其列為被告偵辦，並於11月底前往其位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟等相關物品。法院亦已核准扣押其名下股票與不動產，業界估計總價值至少超過新台幣20億元。

疑攜帶先進製程機密 恐已違反《國安法》

半導體業界進一步傳出，檢調搜索時除電子設備外，亦查扣多箱文件資料，經初步清查，確認其中包含大量台積電研發中的先進製程技術機密，顯示羅唯仁確實將不應攜離公司的機密資料帶走，恐已構成違反《國家安全法》的重大嫌疑。

具美國籍身分 去向成後續變數

業界也議論，羅唯仁擁有美國籍且已長期定居美國，未來若相關單位依法傳喚其到案說明而未配合，後續恐面臨拘提甚至發布通緝的可能性，相關發展備受關注。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

上班族必看！每天花2分鐘就能瘦 「簡單1動作」內臟脂肪狂降13%

停車費100變0元！她靠「這招」全免 萬人狂讚：台灣人特有的溫暖

把取餐區當免費自取區！外商OL狂偷外送餐點 「犯案理由」超傻眼