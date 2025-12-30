羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出「大量台積電機密」 王鴻薇：若犯罪屬實工研院應拔院士

​​​晶圓代工龍頭台積電日前傳出機密外洩疑雲，根據媒體報導指出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，疑似在退休前利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾。檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，扣電腦、隨身碟及多箱文件，經清查後發現其中有大批台積電關於先進製程的機密資料。對此，藍委王鴻薇在臉書發文喊話，如犯罪屬實工研院應拔院士。

前台積電資深副總羅唯仁日前遭檢調搜索，半導體業界近日傳出，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，疑似將不該攜帶的機密帶離公司，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。

對此，王鴻薇表示，前台積電副總羅唯仁，媒體報導將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關文件大量列印帶走。並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反「國安法」以及台積電提起民事訴訟。

事實上，在台積電提告前，自己第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，而且我也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇強調，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院也具體回覆我，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。



