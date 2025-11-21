羅唯仁遭爆攜台積機密跳槽到英特爾？ CEO陳立武說話了

台積電前資深技術研發副總日前遭爆攜帶 2 奈米等技術機密，十月底跳槽至英特爾（Intel）。引發市場質疑，而據《彭博社》報導，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）周四（20日）駁斥了外界有關羅唯仁洩密的報導。 圖:翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 台積電前資深技術研發副總日前遭爆攜帶 2 奈米等技術機密，於今年十月底跳槽至英特爾（Intel）。引發市場質疑是否涉及可能動搖國本的商業機密外流。而據《彭博社》報導，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）周四（20日）駁斥了外界有關羅唯仁洩密的報導，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。

現年 75 歲的羅唯仁近日被爆出在七月退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批 2 奈米、A16、A14 奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，並僅退休 3 個月就轉戰到英特爾。在台積電任職期間，羅唯仁扮演了關鍵角色，他曾負責公司策略，並在某個時間點掌管研發與技術開發，對台積電推動先進晶片大規模量產至關重要，這些晶片包括用於 AI 伺服器等產品。

廣告 廣告

對此，周四出席在聖荷西舉行的半導體產業協會（SIA）頒獎典禮的陳立武，於場邊表示「這只是謠言和臆測。毫無根據。我們尊重智財權」，並強調，羅唯仁的回鍋並無不當行為，但這起事件引發台灣高度關注，已介入調查。而活動當天，也表揚台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音，並頒發最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）。

羅唯仁在 2004 年加入台積電前，曾在英特爾任職，負責先進技術開發，並管理過位於加州聖塔克拉拉的晶圓廠。然而，在產業競爭方面，台積電目前估值超過 1.15 兆美元，超越了英特爾成為全球晶圓代工領域無可匹敵的領導者。

針對這些指控，台積電已展開內部調查，以確認羅唯仁是否未經授權帶走商業機密。由於資訊的機密性，目前尚不清楚台積電是否已評估任何潛在的業務損害。此外，台灣高檢署表示，地方檢察官已開始調查這些報導，以確定是否有人觸法。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」找隊友：「早餐有想法、晚上討論量產」只有台灣有這速度

輝達財報救全村！陸行之點出「唯一遺憾」 研判台積電2產品未來非蘋果說得算