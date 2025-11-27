羅唯仁風暴！英特爾陳立武親發聲 力挺回鍋老將：台積電指控毫無根據

財經中心／王文承報導

台積電前資深副總經理羅唯仁「帶槍投靠」英特爾一事持續延燒。台積電日前指控羅唯仁可能涉及洩密，並違反保密與競業禁止協議，已向智慧財產及商業法院提起訴訟。不過英特爾則表示，歡迎羅唯仁回任，並再度重申，目前掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅唯仁的指控具有任何根據。

英特爾力挺羅唯仁



英特爾今日發出最新聲明，在執行長陳立武的領導下，英特爾正重振其工程導向、客戶至上的企業文化，並聚焦於強化x86架構實力、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，以及加速推進人工智慧策略。作為這項轉型的一環，英特爾歡迎羅唯仁重返團隊。他先前在英特爾服務18年，專注於晶圓製程技術的研發，之後加入台積電（TSMC），持續深耕相關領域。羅唯仁以其誠信、領導力與技術專業，在整個半導體產業備受推崇。

英特爾強調，一向秉持嚴格的政策與管控措施，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴格遵守相關承諾。英特爾再度重申，從目前掌握的資訊來看，沒有理由相信外界針對羅唯仁的指控具有任何根據。

英特爾指出，半導體產業發展至今，自由工作、運用自身技術專長、在企業間流動一直是產業創新的基石。人才在企業間的流動是業界普遍且健康的現象，這次情況也不例外。英特爾將繼續專注於使命，並對團隊的誠信和高標準深具信心。

