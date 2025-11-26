羅唯仁「工研院院士」資格不保？ 龔明鑫鬆口:已啟動撤銷流程

工研院第14屆新科院士出爐，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁獲頒院士殊榮。翻攝自ITRI YouTube



台積電昨天正式對前資深副總羅唯仁帶槍投靠競爭對手，並涉嫌將研發機密洩漏給競爭對手一事提告；針對羅唯仁退休後，才甫於今年9月榮任工研院院士的身分，經濟部長龔明鑫今（26）日鬆口，工研院已啟動撤銷院士身分的流程。

台積電昨天終於不忍了，正式對羅唯仁提告；經濟部隨後也發出聲明表示，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

龔明鑫今天下午出席「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」，他會前受訪時鬆口，工研院已經啟動撤銷羅唯仁院士的流程。

據悉，若羅唯仁被撤銷工研院院士身分，將是工研院成立逾半世紀以來頭一遭。

媒體詢問，羅唯仁疑似攜帶大批台積電研發資料，並帶槍投靠競爭對手英特爾公司一事；但羅唯仁人在美國，政府該如何應對？

龔明鑫重申，涉及國安法的部分，高檢署已啟動調查，經濟部會配合調查，協助檢調定義哪些行為涉嫌違反國安法。但羅唯仁具體帶走哪些資料，要由台積電公司說明。

另外，台積電昨天也已就與羅唯仁聘僱合約書、任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求，向智慧財產及商業法院提出訴訟。若台積電需要政府協助，經濟部會盡量協助。

至於相關單位已掌握到哪些羅唯仁違法的證據？龔明鑫表示，這部分應交由檢調說明。

