羅唯仁10月就出境赴美 高檢署不排除傳喚到案說明

台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米以下先進製程技術等機密資料，要回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，事件爆出近一個月後，台積電才在25日正式提告。更令人議論的是，羅唯仁在退休前最後一天，竟「不請自來」出席最敏感的先進製程檢討會議，他一連串不尋常的舉動，似乎早已安排好下一步。台積電指出，羅唯仁於113年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該部門主要負責向......

風傳媒 ・ 9 小時前