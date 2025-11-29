羅唯仁8000萬元竹北豪宅曝！涉嫌洩露台積電機密「人去樓空」遭檢扣押

記者張浩譯、陳弘逸／新竹報導

台積電前資深副總經理羅唯仁，轉任競爭對手英特爾擔任副總裁，遭控涉嫌帶走2奈米先進製程相關機密，台積電對羅提起法律訴訟，檢調以他字案偵辦，並聲請假扣押，他名下位於新竹縣竹北市、總價約8000萬元的河岸景觀豪宅也因案曝光。

據實價登錄資料，羅唯仁名下的竹北豪宅，曾以每坪約57.48萬元的成交紀錄，因坪數破百，總價逼近7500萬元；該社區標榜「河岸第一排」，鄰近高鐵特區、竹科園區及核心商圈；此外，社區隱密性高，屬豪宅市場指標性物件。

該社區標榜「河岸第一排」，鄰近高鐵特區、竹科園區及核心商圈。（圖／翻攝畫面）

因羅唯仁過去擔任台積電資深副總經理，涉嫌帶走2奈米研發機密，轉任競爭對手英特爾，此案震撼各界，高檢署也著手調查此案，認嫌違反「國家安全法」列為被告偵辦。

檢方前往執行時，早已人去樓空。（圖／翻攝畫面）

檢方同時向法院聲請，扣押羅唯仁名下數10億元台積電股票及兩處房產，獲准執行時，早已人去樓空；總價數千元的景觀豪宅也因案曝光。

