羅大佑創長庚院歌 贈千張唱片

長庚醫院明年創院50周年，邀請羅大佑（左）撰寫院歌，他7日贈送長庚最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片1000張，由決策委員會主委程文俊（右）代表受贈。（賴佑維攝）

長庚醫院明年迎來創院50周年，院方邀請具醫師背景的音樂人羅大佑撰寫院歌，他7日贈送長庚最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片1000張，並舉辦音樂分享會，介紹新專輯歌曲二次創作來自台灣歌謠之父鄧雨賢的《四月望雨》。

長庚醫院決策委員會主委程文俊表示，羅大佑的作品包含膾炙人口的〈童年〉、〈鹿港小鎮〉等，在人生不同階段，不論是高興、悲傷，都深受其歌曲鼓舞，感謝羅大佑撰寫院歌，表現出長庚勤勞樸實的精神。明年12月長庚醫院50周年院慶活動上，羅大佑也將親自獻唱這首歌。

羅大佑致詞時提到，回想自己過去在台北市立仁愛醫院實習的情景，要幫病人打針、寫病歷，也因為那時候沒有電腦，實習醫師要跑來跑去。他說，鄧雨賢的歌曲很美、很雅，發現年輕人已經不知道鄧雨賢的歌曲，才會想要延續下去。

羅大佑分享專輯《季春四望夜雨愁》，二次創作自鄧雨賢的代表作《四月望雨》，改編成〈雨夜落花〉、〈望青春風〉、〈月夜愁眠〉、〈四季戀紅〉，每首歌曲各自有新的詮釋，如結合現代的電子鼓或是弦樂、合唱團等。

羅大佑說，長庚相當低調，創辦人王永慶過世後，還是能感受其教育精神、理念，為長庚撰寫院歌，也是希望把醫者、護理者奉獻社會的精神寫在歌裡。他也向醫護喊話，在醫院工作很忙，希望大家都要給自己休息的時間，這些時間也不妨聽歌曲，因為這也是作者以心血結晶、生命換來的作品。

長庚醫院表示，羅大佑的義舉不僅是對醫療團隊的肯定，未來也將結合長庚醫療公益活動。透過音樂為偏鄉兒童早療注入更多的愛與關懷，讓跨越醫療與藝術的美好延伸到更多需要幫助角落。