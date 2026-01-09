羅大佑啟動《四季戀紅》交響巡演 唱出時代回聲

迎接2026年到來，創作歌手羅大佑宣布啟動《四季戀紅交響宴音樂會》台中、高雄巡演，攜手「春龍交響樂團」16位中西方原聲樂器演奏家，打造融合古典與流行的跨界音樂盛宴。

自2023年起，羅大佑展開與「春龍交響樂團」的合作，將歷年創作全面改編為交響樂編制。《四季戀紅交響宴音樂會》此次巡迴便是以交響音樂會形式呈現，透過七大樂章篇章式結構，精選他橫跨數十年的經典作品。

其中，在「世界的音樂」樂章中，音樂會特別選演向黃霑致敬、為電影《笑傲江湖》創作的主題曲〈滄海一聲笑〉。此外，歌單亦納入《戀曲2000》專輯中的〈戀曲2000〉與〈就這麼樣吧〉，這張專輯被視為羅大佑音樂生涯的重要里程碑。羅大佑表示，七大樂章宛如一篇篇散文章節，帶領聽眾穿梭不同年代與情感層次，而幾首鮮少演出的作品也將重新改編，希望為樂迷帶來耳目一新的感受。

為呈現最原始、純粹的聲音質地，團隊堅持選擇音樂廳與劇院作為演出場地。巡演首站將於3月7日（六）、3月8日（日）在台中國家歌劇院大劇院登場。台中對羅大佑而言意義非凡，當年就讀中國醫藥學院期間，正是他從「醫師」轉向「音樂人」的重要轉折點，也是音樂創作的起點。

隨後，4月3日（五）、4月4日（六）將移師高雄衛武營國家藝術文化中心演出。羅大佑在13至18歲的青春歲月於高雄度過，就讀高雄中學期間勤練樂器，並擁有了人生第一把吉他，可說是音樂創作萌芽之地。此次再度回到台中與高雄開唱，羅大佑期待以音樂串連樂迷的情感記憶，共享最純粹的原聲感動。

《四季戀紅交響宴音樂會》門票將於1月13日中午12點，在OPENTIX售票APP、官網，以及7-11 ibon、全家FamiPort售票機台同步開賣，並於1月13日至1月27日推出限時早鳥優惠。(編輯：宋皖媛)