羅大佑宣布2026巡演！ 地點藏超感人意義

記者林政平報導／羅大佑在 2026 的開端為樂迷獻上新年祝福！他攜手 16 位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂（笙、笛、揚琴）以及四位和聲，共組「春龍交響樂團」，宣布推出融合古典與流行演出型態的《四季戀紅交響宴音樂會》巡迴演出。

《四季戀紅交響宴音樂會》命名緣由，來自羅大佑對於 2026 年的盼望。2026 年為丙午年，在火能量滿溢的時代，他以「四季」象徵地球循環與內在韻律，以「戀紅」象徵熱情與希望，透過音樂喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性。羅大佑透露：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」

此外，在地點的選擇上，象徵羅大佑與孕育自身的故鄉土地之間的深刻連結。《四季戀紅交響宴音樂會》第一站安排 3/7（六）、3/8（日）於台中國家歌劇院大劇院演出。台中是羅大佑選擇從「醫師」走向「音樂人」的重要轉折之城，就讀中國醫藥學院期間，正是其音樂生涯開端的關鍵時期。他一邊求學，一邊玩團寫歌，大二時公開發表兩首創作曲〈歌〉和改編自余光中詩詞的〈鄉愁四韻〉；大五那年為電影《閃亮的日子》寫下同名主題曲，正式展開音樂生涯，而當時中國醫藥學院結識的日本同學坂部一夫，也協助他將首張專輯帶往日本進行編曲與製作。

緊接著，巡迴將在 4/3（五）、4/4（六）於高雄衛武營開唱。高雄是羅大佑音樂創作萌芽之地，他在此度過 13 到 18 歲勤練樂器的青春歲月；就讀高雄中學期間，擁有了人生第一把吉他，當年騎腳踏車上下學經過的風景，以及求學過程、同學相處的情誼，都化成創作裡的養分。這次再度回到台中與高雄開唱，羅大佑期待能用音樂與樂迷連結彼此的情感記憶，享受最純粹的原聲感動。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導