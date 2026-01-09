羅大佑挑戰交響樂 返音樂生涯發源地開唱

羅大佑將作品全面改編為交響樂編制。（圖／大右音樂提供）

羅大佑攜手 16 位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂以及四位和聲，共組「春龍交響樂團」，宣布推出融合古典與流行演出型態的《四季戀紅交響宴音樂會》巡迴演出，採用交響音樂會型態的樂章設計，將以七大篇章精選羅大佑橫跨數十年的經典創作，涵蓋電影主題曲、戀曲三部曲等人氣代表作，並翻唱耳熟能詳的民謠歌曲。

羅大佑自 2023 年開啟與「春龍交響樂團」的合作後，將作品全面改編為交響樂編制，雖然重新編曲對演唱的情緒表達與起伏是一項挑戰，但他也愈發喜愛這種呈現方式。 為了讓觀眾聽見舞台上最原始、純粹的聲音，團隊堅持選擇音樂廳與劇院演出，善用場館特性使原聲樂器自然共鳴與合奏呈現，可以避免過多音響擴音的干擾。

《四季戀紅交響宴音樂會》命名緣由，來自羅大佑對於 2026 年的盼望，2026 年為丙午年，在火能量滿溢的時代，他以「四季」象徵地球循環與內在韻律，以「戀紅」象徵熱情與希望，透過音樂喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性。羅大佑透露：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」

在地點的選擇上，象徵羅大佑與孕育自身的故鄉土地之間的深刻連結，第一站安排 3 月7、8日於台中國家歌劇院大劇院演出，台中是羅大佑選擇從「醫師」走向「音樂人」的重要轉折之城，就讀中國醫藥學院期間，正是其音樂生涯開端的關鍵時期。緊接著，巡迴將在高雄衛武營開唱。高雄是羅大佑音樂創作萌芽之地，他在此度過 13 到 18 歲勤練樂器的青春歲月。這次再度回到台中與高雄開唱，羅大佑期待能用音樂與樂迷連結彼此的情感記憶，享受最純粹的原聲感動。

羅大佑返回對自己有重大意義的台中、高雄演出。（圖／大右音樂提供）

