羅大佑捐1000張黑膠唱片挺長庚醫院 創作院歌賀50周年

長庚醫院明年迎來創院50周年，在這段半世紀的歷程中，團隊以專業與愛心守護無數病患與家庭，並且長期在醫療公益付出與努力。知名音樂人羅大佑慷慨捐贈最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片1000張，為長庚醫療團隊送上最暖心祝福，並以具體行動支持長庚醫療公益。

長庚醫院在11月7日中午舉辦音樂分享會，包括董事長王瑞慧、決策委員會名譽主委陳昱瑞、主委程文俊、副主委陳建宗、行政中心總執行長潘延健、副總執行長許智超、台北長庚院長黃集仁等人都出席，與醫院主管同仁一同分享這場結合音樂、醫療與公益的溫馨活動。

長庚醫院表示，2026年適逢長庚醫院邁入50周年院慶的重要里程碑，素仰知名音樂人兼醫師背景的羅大佑卓越才華與深厚人文關懷，榮幸邀請羅大佑為長庚創作全新院歌。羅大佑以動人旋律與細膩歌詞刻畫著長庚自創院以來，始終堅持守護生命、不以營利為目的，以及取之於社會、用之於社會的宗旨。這首院歌將成為全院共同的精神象徵，記錄醫療團隊半世紀以來的努力與使命。明年12月的長庚醫院50周年院慶活動上，羅大佑將親自獻唱這首歌，用音樂化作祝福，伴隨長庚醫院邁向下一個50年。

程文俊致詞時表示，羅大佑是醫師出身的音樂家，對醫療工作的理解與敬意特別深切，他以音樂為橋樑，讓醫護在旋律中重新感受初心與力量，這份祝福對長庚而言意義非凡。羅大佑並將親筆簽名版黑膠唱片贈予長庚醫院，由程文俊代表接受，程文俊也回贈感謝狀表達誠摯謝意。

長庚醫院表示，羅大佑的義舉不僅是對醫療團隊的肯定，未來也將結合長庚醫療公益活動，透過音樂的力量為偏鄉兒童早療注入更多的愛與關懷，讓跨越醫療與藝術的美好延伸到更多需要幫助的角落。

今天的音樂分享會吸引了超過600位長庚同仁到場聆賞，座無虛席。羅大佑除了介紹這次黑膠唱片所收錄的單曲外，也在現場播放曲目，讓大家都同時沉浸在羅大佑的音樂世界裡。

