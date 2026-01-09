羅大佑放棄行醫轉捩點曝光 啟動跨界音樂會
羅大佑攜手 16 位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂（笙、笛、揚琴）及4位和聲共組「春龍交響樂團」，3月7至8日於台中國家歌劇院大劇院、4月3至4日移師高雄衛武營音樂廳舉辦「四季戀紅交響宴音樂會」，而台中更是他選擇從「醫師」走向「音樂人」的重要轉折之城，就讀中國醫藥學院期間正是他音樂生涯開端的關鍵時期。
「四季戀紅交響宴音樂會」巡迴採用交響音樂會型態的樂章設計，將以七大篇章精選羅大佑橫跨數10年的經典創作，涵蓋電影主題曲、戀曲三部曲等人氣代表作，並翻唱耳熟能詳的民謠歌曲，他透露：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」
此外，音樂會地點的選擇上，也象徵羅大佑與孕育自身的故鄉土地之間深刻連結，當年在台中就讀中國醫藥學院期間，他邊求學邊玩團寫歌，大二時公開發表2首創作曲〈歌〉和改編自余光中詩詞的〈鄉愁四韻〉；大五那年為電影《閃亮的日子》寫下同名主題曲，正式展開音樂生涯，而在校結識的日本同學坂部一夫也協助他將首張專輯帶往日本進行編曲與製作。
而高雄是羅大佑音樂創作萌芽之地，他在此度過13到18歲勤練樂器的青春歲月；他就讀高雄中學期間擁有人生第1把吉他，當年騎腳踏車上下學經過的風景以及求學過程、同學相處的情誼，都化成創作裡的養分。這次再回到台中與高雄開唱，他期待能用音樂與樂迷連結彼此的情感記憶，享受最純粹的原聲感動。
「四季戀紅交響宴音樂會」門票1月13日中午12點在OPENTIX、7-11 ibon、FamiPort售票機台開賣。1月13至27日推出限時早鳥樂迷88折優惠，更擁有優先選位福利。
更多太報報導
「VERIVERY」岡旻1天2場寵粉 火鍋控許願逛夜市
音樂才子合作蔡依林「BLACKPINK」 大暈船成癮退回好友關係
古天樂認宣萱「不只是朋友」 許願來台：睡1整天
其他人也在看
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 10 小時前 ・ 21
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 64
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 79
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 11
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 83
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 81
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 20
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離
去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 37
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 88
震撼彈！蕭煌奇首度認愛就結婚 是否當爸回應了
恭喜！49歲的金曲歌王蕭煌奇今天宣布結婚喜訊，向來對感情事非常低調的他首度認愛就宣布結婚。至於是否雙喜臨門準備當爸？蕭煌奇透過唱片公司回應：「有好消息再告訴大家喔。」相關新聞：恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚蕭煌奇首度「認愛」，由於另一半是圈外人，因此他非常低調護愛，沒有讓美嬌娘露臉。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
陳盈潔臥病2年！許常德揭近況「學發音、認人」
「歌壇大姐大」72歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判3年2月徒刑，入獄不久罹患敗血症、腎衰竭而保外就醫，現在仍在病榻上休養。今(9日) 資深音樂人許常德，發文透露陳盈潔的最新狀況，各方面逐漸穩定。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 29
《逍遙》浪漫吻戲大歪樓！侯明昊呆問「親上面還是下面」？
譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 25