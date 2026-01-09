羅大佑放棄行醫轉捩點曝光 啟動跨界音樂會

羅大佑用音樂穿梭到各個時代。大右音樂提供



羅大佑攜手 16 位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂（笙、笛、揚琴）及4位和聲共組「春龍交響樂團」，3月7至8日於台中國家歌劇院大劇院、4月3至4日移師高雄衛武營音樂廳舉辦「四季戀紅交響宴音樂會」，而台中更是他選擇從「醫師」走向「音樂人」的重要轉折之城，就讀中國醫藥學院期間正是他音樂生涯開端的關鍵時期。

「四季戀紅交響宴音樂會」巡迴採用交響音樂會型態的樂章設計，將以七大篇章精選羅大佑橫跨數10年的經典創作，涵蓋電影主題曲、戀曲三部曲等人氣代表作，並翻唱耳熟能詳的民謠歌曲，他透露：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」

羅大佑與「春龍交響樂團」以交響音樂會型態的樂章設計歌單。大右音樂提供

此外，音樂會地點的選擇上，也象徵羅大佑與孕育自身的故鄉土地之間深刻連結，當年在台中就讀中國醫藥學院期間，他邊求學邊玩團寫歌，大二時公開發表2首創作曲〈歌〉和改編自余光中詩詞的〈鄉愁四韻〉；大五那年為電影《閃亮的日子》寫下同名主題曲，正式展開音樂生涯，而在校結識的日本同學坂部一夫也協助他將首張專輯帶往日本進行編曲與製作。

而高雄是羅大佑音樂創作萌芽之地，他在此度過13到18歲勤練樂器的青春歲月；他就讀高雄中學期間擁有人生第1把吉他，當年騎腳踏車上下學經過的風景以及求學過程、同學相處的情誼，都化成創作裡的養分。這次再回到台中與高雄開唱，他期待能用音樂與樂迷連結彼此的情感記憶，享受最純粹的原聲感動。

「四季戀紅交響宴音樂會」門票1月13日中午12點在OPENTIX、7-11 ibon、FamiPort售票機台開賣。1月13至27日推出限時早鳥樂迷88折優惠，更擁有優先選位福利。

