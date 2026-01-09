羅大佑新年回音樂啟蒙中、南兩地 舉辦古典流行跨界音樂會

CNEWS195260109a01

CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導

羅大佑2026開端攜手多位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂以及四位和聲，共組「春龍交響樂團」，宣布推出融合古典與流行演出型態的「四季戀紅交響宴音樂會」巡迴演出。

羅大佑自2023年開啟與「春龍交響樂團」的合作後，將作品全面改編為交響樂編制。本次音樂會巡迴採用交響音樂會型態的樂章設計，將以七大篇章精選羅大佑橫跨數十年的經典創作，涵蓋電影主題曲、戀曲三部曲等人氣代表作，並翻唱耳熟能詳的民謠歌曲。宣布將於3月7日、3月8日在台中國家歌劇院大劇院開唱；4月3日、4月4日移師高雄衛武營音樂廳開唱。

「四季戀紅交響宴音樂會」命名緣由，來自羅大佑對於2026年的盼望。2026年為丙午年，在火能量滿溢的時代，他以「四季」象徵地球循環與內在韻律，以「戀紅」象徵熱情與希望，透過音樂喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性。羅大佑透露：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」

演出地點的選擇上，也象徵羅大佑與故鄉土地之間的深刻連結。台中是羅大佑選擇從「醫師」走向「音樂人」的重要轉折之城，他就讀中國醫藥學院期間，正是其音樂生涯開端的關鍵時期。他一邊求學，一邊玩團寫歌，大二時公開發表兩首創作曲，大五那年為電影《閃亮的日子》寫下同名主題曲，正式展開音樂生涯。而高雄則是羅大佑音樂創作萌芽之地，他在此度過13到18歲勤練樂器的青春歲月。

他就讀雄中期間，擁有了人生第一把吉他，當年騎腳踏車上下學的風景、求學過程、同學相處的情誼，都化成創作養分。這次再度回到台中與高雄開唱，羅大佑期待能用音樂與樂迷連結彼此的情感記憶，享受最純粹的原聲感動。

