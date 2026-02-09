羅子惟霸氣護愛蘇晏霈！《豆腐媽媽》姐弟戀恐遇「強敵」黃尚禾空降奪愛

四季線上/林佩玟報導

蘇晏霈近日在民視八點檔《豆腐媽媽》劇中，演活堅強又獨立的單親媽媽「張育玲」一角，經歷渣夫李運慶(飾 家軒)出軌、心碎離婚後，感情動向成為觀眾矚目的焦點。蘇晏霈身邊有著「小鮮肉」羅子惟(飾 有勝)深情守護，兩人曖昧情愫升溫，正當粉絲期待這對「姐弟戀」修成正果時，實力派男星黃尚禾強勢登場，似乎悄悄拉開這段複雜三角關係的序幕。

姐弟戀危機？暖男羅子惟遇強敵

在最新劇情中，羅子惟為了護愛與正義相挺蘇晏霈，不惜頂撞上司臉受傷，蘇晏霈幫他擦藥時，貼上女兒的可愛熊熊OK繃，自己不禁噗哧笑了出來，兩人互動充滿粉紅泡泡。雖然之前蘇晏霈曾拒絕羅子惟的告白，但小鮮肉仍繼續追求，看起來這段戀情似乎正要萌芽呢！

黃尚禾神秘登場！霸氣男神攪動春水

而首次演出八點檔的黃尚禾登場，飾演奇葩律師「雷偉凡」，蘇晏霈則透過貴人的介紹，請他幫忙處理官司糾紛。在諮詢的過程中，黃尚禾不按牌理出牌，讓蘇晏霈一度無法招架，兩人之間似乎也產生了強烈的化學效應。

到底誰才是「張育玲」的真命天子？根據目前劇情走向，蘇晏霈將面臨情感的兩難抉擇：是一直以來陪伴她度過難關、充滿活力的羅子惟，還是充滿神秘感且成熟穩重的黃尚禾？又或是會有新角色出現？引發網友熱烈討論，期待蘇晏霈在《豆腐媽媽》的感情發展。

