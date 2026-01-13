《羅密歐與茱麗葉》25週年巡演 初代卡司攜手登臺
記者黃朝琴／臺北報導
經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年紀念巡演開跑，法國樂壇教父級大師Gérard Presgurvic以歌帶戲重塑莎翁愛情經典，融合流行樂、古典樂與音樂劇，打造跨世代烈火激情，舞台充滿暴力色彩美學，紅與藍對比突顯兩大家族對峙，重邀2001年巴黎首演「初代羅密歐」達米安．薩格、「初代茱麗葉」希西莉亞．卡拉回歸領銜，初代卡司最後一次以「羅茱」身分攜手登臺，註定成為劇迷無可取代的經典。
經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》跨越25週年之際，邀請初代卡司進行告別巡演，1月15日至18日高雄衛武營揭序幕，1月22至25日移師臺中國家歌劇院，1月30日至2月8日臺北流行音樂中心壓軸獻演，臺灣進行北中南3地、為期1個月告別之旅，讓所有粉絲直接向初代羅密歐．達米安、與原版茱麗葉．希西莉亞說再見。
這齣法式音樂劇《羅密歐與茱麗葉》2001年在巴黎首演便轟動全法，全球累積超過650萬人次觀賞，被譽為21世紀最偉大流行音樂劇，除了兩位男女主角無可取代的魅力，以磅礴流行的音樂、極具現代感的編舞，重新詮釋莎士比亞經典悲劇，也是深受臺灣觀眾喜愛的原因之一。
其中，「羅密歐」由深情俊朗、嗓音極具穿透力的達米安．薩格（Damien Sargue）飾演，「茱麗葉」則由擁有天籟嗓音與空靈氣質的希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）演出，為這齣戲奠定經典風格，其歌聲與詮釋早已成為劇迷心中難以超越的標竿，初代《羅茱》的影像、錄音與舞台片段持續在全球各大社群與音樂劇圈中廣為流傳，深深影響無數觀眾對「愛與命運」的想像。
主辦單位表示，《羅密歐與茱麗葉》以法國獨樹一格的「演唱會」形式製作打造，特別強調「音樂」與「演員魅力」，以「歌」帶「戲」是法式音樂劇製作的順序與模式，藉由歌曲詠唱以及雋永詞彙的表達，再加上多樣化背景音樂襯托，讓演員的情緒起伏及情感傳遞更加深刻且不「言」而喻。
劇中大量膾炙人口的歌曲，包括《世界之王》、《愛》、《陽台》、《維洛納》、《麥布女王》《無論美麗還是醜陋》等膾炙人口歌曲，不只聽覺大飽耳福，更將營造強大戲劇氛圍感染力，觀眾可深刻感受羅茱的歡樂與心痛。
這次初代卡司告別巡演，把世界之王、Aimer、決鬥等經典場景完整呈現，從磅礴舞台、強烈肢體語言，到直擊人心的歌聲與戲劇張力，將觀眾記憶中屬於青春的情感重新喚醒。初代卡司的深刻詮釋，讓這段愛與命運的故事，再一次以最原始的樣貌站上舞台，彷彿替25年的旅程寫下最動人的總結。
《羅密歐與茱麗葉》故事描述一對分屬於維洛納城兩大世仇家族的青年男女，羅密歐與茱麗葉之間剎那又永恆的密戀，這段受到家族反對、命運限制，最後以悲劇收場的愛情故事。
為表現兩大家族對立緊張情勢，製作團隊在服裝設計上結合都市與巴洛克風格，透過紅與藍對比色彩突顯兩大家族的對峙。羅密歐所屬的蒙特鳩家族以藍色民族風、透明感為特色並搭配銀色系配件，運用鮮少出現於禮服設計的牛仔布料，表現出浪漫不羈的自由風格，象徵家族成員對家族的忠誠與自信。
茱麗葉所屬的卡布雷特家族，以紅色作為主調，並以金色與黑色點綴，華麗高質感的軍裝，保守簡潔，傳遞資產階級家族驕傲富裕且重視原則與紀律的風格。值得一提的是，劇中茱麗葉在聖壇前與羅密歐合唱《愛》一曲時，因兩人的愛打破了仇恨的藩籬，這一幕，茱麗葉身上的顏色，已由鮮紅轉為紅藍混合而成的紫色。
蒙特鳩和卡布雷特家族間的衝突，利用強而有張力舞蹈，展現在觀眾面前。（聯合數位文創提供）
羅密歐與茱麗葉在華麗舞會初次邂逅，兩人澄澈眼神交會瞬間，便烙印彼此心底。（聯合數位文創提供）
在神父的見證下，羅密歐與茱麗葉深情對望，將愛情化為永恆的誓言。（聯合數位文創提供）
兩家族為了莫枯修與鐵豹之死，衝突再起。（聯合數位文創提供）
命運女神的出現宣告莫枯修不久於世，好友因自己而死另羅密歐悲痛萬分。（聯合數位文創提供）
為了維洛納的和平，埃斯卡勒斯親王下令禁止城市裡的武力鬥爭。（聯合數位文創提供）
經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年紀念巡演開跑。（聯合數位文創提供）
初代「羅密歐」由達米安．薩格（Damien Sargue）飾演。 （聯合數位文創提供）
初代「茱麗葉」由希西莉亞．卡拉 （Cécilia Cara）主演。（聯合數位文創提供）
