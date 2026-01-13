《羅密歐與茱麗葉》25週年 烈火愛戀再現舞臺

記者黃朝琴／臺北報導

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年紀念巡演開跑，法國樂壇教父級大師Gérard Presgurvic以歌帶戲重塑莎翁愛情經典，融合流行樂、古典樂與音樂劇，打造跨世代烈火激情，舞臺充滿暴力色彩美學，紅與藍對比凸顯兩大家族對峙；邀2001年巴黎首演「初代羅密歐」達米安．薩格、「初代茱麗葉」希西莉亞．卡拉回歸領銜，初代卡司最後一次以「羅茱」身分攜手登臺，將成為劇迷無可取代的經典。

初代羅密歐茱麗葉最後同臺

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》明日起至18日高雄衛武營揭序幕，22至25日移師臺中國家歌劇院，30日至2月8日臺北流行音樂中心壓軸獻演，為期1個月告別之旅，讓粉絲直接向初代羅密歐．達米安與原版茱麗葉．希西莉亞說再見。

《羅密歐與茱麗葉》2001年在巴黎首演便轟動全法，全球累積超過650萬人次觀賞，被譽為21世紀最偉大流行音樂劇，除了兩位男女主角無可取代的魅力，以磅礴流行的音樂、極具現代感的編舞，重新詮釋莎士比亞經典悲劇，也是深受臺灣觀眾喜愛的原因之一。

該劇描述一對分屬於維洛納城兩大世仇家族的青年男女羅密歐與茱麗葉之間剎那又永恆的密戀，這段受到家族反對、命運限制，最後以悲劇收場的愛情故事。

羅密歐與茱麗葉在華麗舞會初次邂逅，兩人一見鍾情。（聯合數位文創提供）

蒙特鳩和卡布雷特家族間的衝突，利用強而有張力舞蹈，展現在觀眾面前。（聯合數位文創提供）