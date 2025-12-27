羅工挺進臺日高中棒球對抗賽 林茂盛場場不缺席

宜蘭縣代理縣長林茂盛場場親臨新莊棒球場，為羅東高工挺進臺日高中棒球對抗賽喝采。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛場場親臨新莊棒球場，為羅東高工挺進臺日高中棒球對抗賽喝采。（圖：宜蘭縣政府提供）

為展現對宜蘭縣基層棒球發展的高度重視，代理縣長林茂盛親赴新北新莊棒球場，在「二○二五年中信盃臺日高中棒球對抗賽」的每一場賽事皆親臨現場，場場不缺席，全程為選手加油打氣。代理縣長林茂盛昨(廿七)日不僅親自坐鎮觀眾席，為代表臺灣出征的國立羅東高級工業職業學校棒球隊加油打氣，以實際行動給予教練與選手們最溫暖的支持，展現縣府作為選手最強後盾的決心。縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

此次「二○二五年中信盃臺日高中棒球對抗賽」匯集臺日兩地的頂尖高中球隊，羅東高工能代表臺灣參賽實屬不易。除了連續場邊應援外，代理縣長林茂盛也特別宣布，為了慰勞教練團與選手們這段期間的辛勞與付出，已特別安排於明年一一五年一月二日邀請全體隊職員一同共進午餐慶功。屆時透過輕鬆的餐敘時光，傾聽基層教練與選手的需求，讓未來的訓練環境更加完善。

代理縣長林茂盛表示，看到羅東高工的小將們在球場上與日本強隊切磋，展現出不畏艱難、全力以赴的拼戰精神，深受感動。代理縣長林茂盛強調：「棒球是講求團隊合作與意志力的運動，這幾天看著孩子們在場上揮灑汗水，每一個美技守備、每一次精準揮棒，都代表著平日紮實的訓練成果。場場出席不僅是為勝負，更是要讓選手知道，全宜蘭縣民都以他們為榮，希望大家能享受與國際好手交流的過程，將寶貴的經驗帶回宜蘭。」

宜蘭縣政府長期以來致力於推動體育發展，尤其在三級棒球的銜接與培育上不遺餘力。縣府團隊深知，優異的成績來自於完善的制度與資源挹注，未來將持續爭取經費修繕運動場館、充實訓練器材，並推動更多元的基層培訓計畫。期盼透過公部門的努力，能讓宜蘭的棒球種子在更好的環境下發芽茁壯，培育出更多優秀的國手，繼續在國內外賽場上為宜蘭爭光。