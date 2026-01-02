羅工棒球隊黑豹旗奪亞軍寫歷史 林茂盛請吃牛排慶功慰勞

國立羅東高工棒球隊黑豹旗奪亞軍，宜蘭縣代理縣長林茂盛邀請棒球隊全體隊員與教練團至餐廳享用豐盛的牛排大餐，慶賀球隊榮獲佳績，並慰勞選手們連日征戰的辛勞。副議長陳漢鍾、宜蘭縣棒球委員會主委游本力、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。（記者董秀雲攝）

國立羅東高工棒球隊捷報頻傳，日前在「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」中展現強大韌性，一路過關斬將勇奪亞軍，創下隊史及宜蘭縣在該項賽事的最佳紀錄；球隊隨後更受邀前往新莊棒球場參加「中信盃台日交流邀請賽」，與日本高校勁旅切磋球技，並於近日圓滿完成賽事。為嘉勉選手們為宜蘭爭光的優異表現，宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（二）日中午邀請羅東高工棒球隊全體隊員與教練團至餐廳享用豐盛的牛排大餐，慶賀球隊榮獲佳績，並慰勞選手們連日征戰的辛勞。宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、宜蘭縣棒球委員會主委游本力、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席，副議長陳漢鍾致贈餐券二萬元及現金六千元，表達祝賀之意。棒球委員會主委游本力贈送球隊與代理縣長林茂盛與縣府教育處代理處長陳金奇全體一幅大合照，教練何昱得贈送球隊簽名球，現場洋溢歡樂。

代理縣長林茂盛在餐敘中對球員們表達高度肯定，代理縣長林茂盛表示，羅東高工的小將們在黑豹旗賽場上展現出永不放棄的拚搏精神，這份榮耀不僅屬於學校，更是全體宜蘭鄉親的驕傲。他提到，球隊剛結束一一四年十二月廿五日至廿七日在新莊棒球場舉辦的台日交流賽，面對高強度的國際賽事挑戰，體力與精神消耗巨大，因此特別安排這場牛排饗宴，希望讓正值發育期的選手們補足元氣。代理縣長林茂盛勉勵大家：「雖然黑豹旗只差一步就奪冠，但你們展現的實力已讓全國看見宜蘭，希望大家吃飽後繼續努力，將這次在新莊棒球場學到的經驗轉化為未來的養分。」

宜蘭縣政府長期以來致力於推動體育發展，特別重視基層「三級棒球」的銜接與培訓體系。縣府團隊近年來積極爭取經費改善縣內運動場館設施，並引入專業教練與資源協助學校球隊發展，期盼打造更優質、無後顧之憂的運動環境。縣府未來將持續投入資源，做選手們最堅強的後盾，期許能培育出更多像羅東高工棒球隊這樣優秀的隊伍，讓宜蘭的棒球魂在國內外體壇持續發光發熱。

羅東高工棒球隊在今年的黑豹旗賽事中被視為最大黑馬，面對全國各路傳統強權毫無懼色，最終殺入冠軍戰，雖惜敗對手，但亞軍成績已不僅刷新隊史紀錄，更振奮宜蘭基層棒球界。緊接著，球隊受邀北上新莊棒球場參加中信盃台日交流邀請賽，這也是選手們難得能在一流的職棒場地，與來自日本甲子園等級的強隊正面對決。透過這場高規格的國際交流，球員們不僅累積了寶貴的實戰經驗，更開拓國際視野，驗證平時扎實訓練的成果。

宜蘭縣體育會理事長選舉二日晚上舉行改選，副議長陳漢鍾當選機率高，在百忙中蒞臨現場期勉羅東高工棒球隊。陳漢鍾表示，不管哪個單項委員會，台灣主力棒球就是國球，教育處及體育會推動「三級制」會更加關注，對於有希望得到獎牌的單項委員會，能夠得到好成績，不讓選手被挖走很可惜， 一定會全力支持留在宜蘭，為宜蘭子弟發光發熱。