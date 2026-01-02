羅工棒球隊黑豹旗奪亞軍林茂盛代理縣長牛排宴慶功慰勞

宜蘭代理縣長林茂盛以牛排餐宴請得獎羅工棒球選手。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

國立羅東高工棒球隊日前參加「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，一路過關斬將勇奪亞軍。賽後，球隊受邀前往新莊棒球場參加「中信盃台日交流邀請賽」，與日本高校勁旅切磋球技，近日順利完成賽程，收穫豐碩，林茂盛代理縣長二日中午邀請羅東高工棒球隊全體隊員與教練團餐敘，安排牛排大餐慶功慰勞，感謝球員連日征戰的辛勞。

林茂盛表示，羅工小將在黑豹旗賽場上展現永不放棄的拚戰精神，令人感動，這份榮耀不僅屬於學校，更是宜蘭鄉親的驕傲；球隊剛結束台日交流賽，面對高強度國際賽事消耗甚鉅，特別藉由餐敘補充體力，並勉勵大家持續精進，將比賽經驗化為成長養分。羅東高工棒球隊今年以黑馬之姿挺進冠軍戰，亞軍成績振奮宜蘭基層棒球界；透過台日交流賽，選手在一流場地與強隊對決，累積實戰經驗並拓展國際視野。

林茂盛除了鼓勵棒球小將的優異表現外也表示，宜蘭縣政府將持續投入資源，完善三級棒球培訓體系，做選手最堅強的後盾。