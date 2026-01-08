羅廷瑋上午喊話 盧秀燕拍板公立國中小營養午餐免費

照片來源：台中市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台中市長盧秀燕今（8）日宣布，台中市自115學年度起推動公立國中小營養午餐全面免費，市府初估約21.4萬名學生受惠；盧並指出，若以每餐60至70元估算，年度所需預算約25至30億元，將於3月台中市議會定期會提出追加預算，爭取議會支持。

在盧秀燕拍板前，台北市宣布115學年度起國中小營養午餐全面免費一事，引發各地討論；國民黨立委羅廷瑋今（8）日稍早也曾呼籲台中跟進，並提出台中既有補助基礎下，可評估增編經費的看法。

針對台北市長蔣萬安宣布推動學童營養午餐免費，羅廷瑋表示，這項政策意味學童的營養，已被視為城市應共同承擔的公共責任。他基於替台中家庭請命，喊話台中市府加油，應該跟進台北營養午餐免費政策。

「回過頭看台中，其實我們並不是從零開始，今年開始台中也有班班有鮮乳。」羅廷瑋提到，台中市政府目前每年營養午餐補助約投入14億元，協助學校提升供餐品質，也照顧需要被支持的學生，看得出市府孩子營養上的用心與投入。

羅廷瑋分析，在這樣的基礎上，若進一步檢視整體資源配置，其實只要再增加約16億元的投入，就能讓台中市的國中小學生，每天在學校都能免費享用一餐健康、安心的午餐。

「許多家長關心的不只是免不免費，更在意的是免費之後，營養午餐的品質能不能被好好守住。」羅廷瑋表示，也有不少家長期待，政策在減輕家庭負擔的同時，能把資源真正用在更好的食材與更穩定的供餐品質上。

羅廷瑋強調，他認為免費與品質，從來不該是二選一；推動免費營養午餐的目的，本來就是希望孩子吃得健康、吃得安心，也吃得好，「台中有能力也有條件，在既有基礎上把這件事做得更完整」。

羅廷瑋說，如果能同時做到在學校吃得營養健康，同時不用擔心費用，則不只孩子受惠，也能讓更多弱勢家庭，在生活中獲得實質的支持與喘息空間。他特地標示台中市長盧秀燕：「我們去年就在立院不斷爭取中央預算，減輕台中財政負擔，我也承諾會繼續更努力爭取更多預算，讓台中有辦法負擔免費營養午餐的預算，我在中央為台中政策努力，也請您為台中孩子加油。」

拍板推動營養午餐免費，盧秀燕表示，台中長期以來對教育的投資不遺餘力，教育預算佔總預算比例始終居6都之冠。隨著時代進步，營養午餐補助已是政府應承擔的整體教育責任，即便台中財政壓力沉重，她也不惜追加預算支應，懇請議會大力支持。

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕指出，台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然台中財政困難，但這是必須的支出，用於投資台中的下一代。

盧秀燕表示，台中是「家境困難的城市」，但她已經做好「咬牙籌錢」的準備。為了如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在今年3月召開的台中市議會定期會提追加預算，她也特別向全體市議員喊話，拜託議員們大力支持，共同為孩子的福祉努力。

盧秀燕說明，目前6都當中，桃園市和台北市都已實施免費營養午餐，可見這是整體教育政策的趨勢。台中資源相對受限，但在這種條件下，更應該展現照顧孩子的決心，她將全力以赴、克服萬難，台中的孩子不能輸在起跑點。

照片來源：台中市政府

