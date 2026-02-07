羅廷瑋不滿遭控「下體頂女議員」 怒告咖啡廳老闆求償51萬元敗訴

國民黨立委羅廷瑋不滿在大罷免期間遭控「下體頂女議員」，怒告咖啡廳老闆求償51萬元敗訴。（資料照片／ 王侑聖攝）





台中一名陳姓咖啡店老闆於去年大罷免期間，在臉書發文提及，國民黨立委羅廷瑋曾遭控性騷擾前台中市議員賴佳微，並呼籲民眾投下罷免票，卻遭羅提告求償51萬元並要求刪文。台中地方法院審理後認定，此舉是針對可受公評之事，進行政治性言論表達，為言論自由保障範圍，因此判羅敗訴，全案可上訴。





回顧案情，台中市議會2019年發生議事衝突，時任市議員的羅廷瑋遭賴佳微指控性騷擾，獲不起訴處分。而羅則以賴佳微在臉書上貼文「只想殺了羅廷瑋」等文字，反控恐嚇危安罪，台中地院判賴4月徒刑、可易科罰金。

去年大罷免期間，台中市一名在臉書擁有逾4萬名追蹤者的陳姓咖啡店老闆，於罷免連署送件後發文，呼籲民眾對羅廷瑋投下同意罷免票，並提及羅過去曾遭賴佳微指控性騷擾，還在文中引用「據賴佳微的指控」，描述議會衝突時寫下「在議會的攻防上，羅廷瑋用下體從背後頂賴佳微」等語。





不過，該案已於2019年獲不起訴處分。羅廷瑋認為，陳男貼文內容具體稱他「用下體從背後頂賴佳微」等文字，容易讓社會大眾對其產生負面觀感，導致自身名譽受損，因此向陳男提告求償51萬元，並要求珊文。

陳男則抗辯，該篇貼文已清楚記載「據賴佳微的指控」，並非憑空捏造；且羅廷瑋身為公眾政治人物，本就應受公評，難認有侵害名譽之情事。

法官審理後認為，陳男在貼文中清楚揭示言論來源，同時指出羅廷瑋在該案獲不起訴處分，難認其有明知虛偽或未經查證，即轉述不實內容之情形；且陳男發文時，正值「大罷免」熱潮，正反意見均蓬勃發展、針鋒相對，對於此時所為之政治性言論，國家應給予最大限度之保障，以滿足人民知的權利，形成公意，促進思辨及各種合理的政治、社會活動之功能。





法官指出，羅廷瑋身為被罷免的對象，接受不同政治立場者對其言行嚴格檢視，為民主政治監督之本質；且陳男發文目的為呼籲民眾前往投票，行使憲法上的投票權，而非專為毀損羅的名譽。經綜合考量貼文方式、內容及社會公益性後，最終認定此舉為維護言論自由之高度價值，尚未構成名譽侵害，因此駁回羅廷瑋的主張，可上訴。（責任編輯：王晨芝）

