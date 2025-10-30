羅廷瑋助理傳假消息 江肇國：盧秀燕別洗地

國民黨立委羅廷瑋。(劉祐龍攝影)

台中非洲豬瘟疫情持續延燒，防疫爭議再升溫。民進黨市議員江肇國今(30)日再度公開新截圖指出，國民黨立委羅廷瑋助理在鄰里群組散播不實訊息，稱「台中非洲豬瘟豬沒有症狀」，試圖將責任推給中央。江痛批：「又是羅廷瑋助理在帶風向，盧秀燕的人馬四處造謠洗白！」





江肇國在臉書貼出群組截圖，顯示羅廷瑋助理賴淑惠稱「中央沒SOP，地方無例可循」，將疫情責任完全甩鍋中央。他指出，這是典型的政治操作，而非理性防疫。





江肇國進一步爆料，近日又接獲市府內部人員轉傳的指令截圖，顯示民政局已下令各區公所積極宣傳三件事：「台中普發五萬是假議題、豬瘟市府很努力、購物節宣傳」。他怒批，「盧市府的洗腦大隊出動了！不會做事、卻很會騙人，難怪區長們最近都巴著麥克風不放！」

江肇國強調，台中連爆防疫亂象，問題根本在市府治理無方與盧秀燕決策失能。他呼籲市府停止政治操作，誠實面對疫情問題，「別再靠洗地與宣傳掩飾無能，趕快回到防疫正軌。」