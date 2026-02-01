羅廷瑋推動航模運動不遺餘力 台中一江橋飛行場擴建啟用

台中市太平區頭汴坑溪畔的「一江橋飛行場」，於昨（31）日舉行擴建完工啟用典禮暨飛行交流盛會。立法委員羅廷瑋親自到場視察跑道建設成果，並與現場超過50位資深飛友共襄盛舉。活動現場展示逾50架精緻遙控機種，從經典「老母雞」到IDF經國號戰機巡弋天際，不僅展現了高超的操縱技藝，更標誌著台中航模運動邁向專業化與安全化的新里程。

羅廷瑋立委在視察跑道時表示(見圖)：「航模運動不僅是休閒，更是航空科普教育的延伸。透過爭取中央資源改善一江飛行場的基礎設施，交流活動現場熱鬧非凡，50架機種齊聚，展現航太工藝之美，被稱為「老母雞」的C-119運輸機模型緩緩升空，勾起現場無數軍事迷的回憶。由「樹德航空研習社」帶來的IDF經國號戰機與勇鷹號高教機模型，以高難度的翻滾與低空衝場動作，博得現場觀眾陣陣驚呼。超過50架涵蓋噴射、螺旋槳及各型特技機的靜態與動態展示，宛如一場微型的空中航空展。

一江橋飛行場的蛻變，是地方與中央共同努力的成果。立法委員羅廷瑋早在擔任市議員期間，便深耕關注此場域的發展，深知飛友對於合法、專業場地的渴求。轉任立委後，羅廷瑋更積極邀集中央部會進行實地考察，成功爭取經費與資源進行整備與建設，將原本的場地升級為符合安全標準、空間更為寬敞的飛行基地。