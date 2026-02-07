即時中心／連國程報導

去年大罷免期間，台中1間咖啡店陳姓老闆在臉書發文，提及國民黨立委羅廷瑋曾遭控性騷擾前台中市議員賴佳微。羅廷瑋向陳男提告，要求刪文並向對方求償51萬元，法院認為，陳男該篇貼文引述之「據賴佳微的指控，在議會的攻防上羅廷瑋用下體從背後頂賴佳微」來源明確，並非主觀臆測或無中生有，而且該篇文章是針對可受公評之事進行政治性言論表達，因此判羅廷瑋敗訴，全案還可上訴。





2019年台中議會爆衝突 羅廷瑋遭賴佳微控性騷獲不起訴

羅廷瑋遭控性騷賴佳微一案發生於2019年，當時台中市議會因為議事發生衝突，時任市議員的羅廷瑋遭賴佳微指控性騷擾，獲得不起訴處分；羅廷瑋則反控賴佳微恐嚇危安罪，因為賴佳微在臉書貼文上寫「只想殺了羅廷瑋」等文字，台中地方法院判賴佳微4個月有期徒刑，得易科罰金。

2025年大罷免羅廷瑋過門檻 咖啡店老闆重提羅性騷案籲投同意票

2025年5月6日，陳男在有4萬多人追蹤之臉書上提及羅廷瑋遭控性騷一事，呼籲民眾對羅廷瑋之罷免案投下同意票，遭羅廷瑋一狀告上法院。羅廷瑋認為，陳男該篇貼文具體稱他「用下體從背後頂賴佳微」等文字，容易讓民眾對自己造成負面觀感，導致自身名譽受損，因此向陳男求償51萬元，並將該篇貼文刪除；陳男則向法院表示，該篇貼文是清楚轉述「賴佳微的指控」，並非他憑空杜撰，而且羅廷瑋身為公眾政治人物，本來就可受公評，因此他並沒有損害羅廷瑋之名譽。

羅廷瑋告咖啡店老闆要求刪文並求償51萬 遭法院駁回

法院認為，陳男在該篇貼文中不僅清楚轉述賴佳微之指控，也指出羅廷瑋早在該案中獲得不起訴處分，難認陳男在發表言論時，有明知虛偽或未經查證而公然轉述虛偽事實之情事。此外，陳男發表該篇貼文時，正逢台灣民主史上所謂「大罷免」熱潮，正反意見均蓬勃發展、針鋒相對，對於此時所為之政治性言論，國家應給予最大限度之保障，以滿足人民知的權利，形成公意，促進思辨及各種合理的政治、社會活動之功能，因此駁回羅廷瑋的主張，全案仍可上訴。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／ 羅廷瑋敗訴！遭疑「下體頂女議員」怒求償51萬 法院認證：引述來源明確

更多民視新聞報導

跌深反彈！觸及6萬美元防線後 比特幣一天大漲逾10%

黃國昌金釵子弟兵「初選輸黨內素人」！四叉貓酸：票房毒藥

蕭敬嚴尷尬了！質疑政見卻「誤解內容」急致歉 蘇巧慧暖回：討論應基於事實

