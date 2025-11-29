羅廷瑋質詢突關切卓揆「攝護腺檢查」？卓榮泰「神回覆」網讚：雙關高手

行政院長卓榮泰昨（28）日率領閣員完成本週施政報告總質詢。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 立法院本週結束施政報告總質詢，國民黨立委羅廷瑋昨（28）日在質詢行政院長卓榮泰關於國民健康時，突問「你有檢查攝護腺嗎？」讓現場氣氛一度微妙。事後會議直播影片也被網友剪輯成精華，卓榮泰後續對於「攝護腺檢查讓男性尷的問題則回覆：「有病就要吃藥，就要醫」，也被網友剪輯進去，甚至被戲稱「雙關」高手。

羅廷瑋當時是在談論國民健康政策時，指出近年攝護腺癌病例有攀升趨勢，呼籲政府應將相關檢查納入全民篩檢項目。他先詢問卓榮泰是否做過攝護腺檢查，卓榮泰回應「沒有」後，羅廷瑋再追問是否知道男性普遍覺得該檢查較為尷尬，卓榮泰則回應「也不會啊」，隨即補上一句「有病就要吃藥，就要醫」，意外成為當天質詢的另類焦點。

立法院本會期施政總質詢也在昨晚落幕，明年度總預算尚未付委審查，院版財劃法亦遭在野黨暫緩列案，朝野僵局仍未解。卓榮泰在行政院會後記者會上表示，行政、立法兩院之間存在多項差異，包括國家未來立場、國安思考及國家財政觀點等層面，希望兩院能在差異中尋求最大的公約數，完成人民交付的任務。

