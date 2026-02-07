羅廷瑋遭指「下體頂女議員」 怒告咖啡店老闆！求償51萬敗訴了

立委羅廷瑋質詢。李政龍攝



台中市一名陳姓咖啡店老闆，因去年在臉書發文呼籲民眾對立委羅廷瑋「同意罷免」時，提及其過往遭控性騷擾事件，遭羅廷瑋提告侵害名譽，索賠新台幣51萬元並要求刪文。一審法院審理後認定，該貼文屬於可受公評的政治性言論，未構成名譽侵害，判羅廷瑋敗訴，全案仍可上訴。

本案源於去年「大罷免」期間，羅廷瑋去年5月遭罷免團體送交第二階段連署書，連署數量達法定門檻的169.3%。隔天，該名在臉書擁有逾4萬名追蹤者的陳姓咖啡店老闆發文，呼籲選民對羅投下同意罷免票，並回顧過去在台中市議會期間，羅廷瑋遭前市議員賴佳微指控性騷擾的事件。

廣告 廣告

羅廷瑋主張，陳男在貼文中具體指摘「在議會的攻防上羅廷瑋用下體從背後頂賴佳微」、「羅廷瑋還用法律上的無罪持續攻擊賴佳微，把她塑造成一個濫訴的女生」，然而該案早在2019年即獲台中地檢署不起訴處分，陳男卻於罷免期間再次提及，足以讓外界誤認其品行不端，已貶損其名譽、人格及社會評價，使其承受重大精神痛苦，因此提起民事求償並要求刪文。

對此，陳男抗辯指出，貼文內容已清楚標示是引述「據賴佳微的指控」，並非自行捏造或主觀臆測；此外，羅廷瑋在獲不起訴後，仍反控賴佳微觸犯跟蹤騷擾法，另對其提告恐嚇，是否形同以「法律上無罪」持續反擊對方，足以將賴佳微形塑成一個濫訴之人，本屬公眾政治人物行為，可供社會公評，並非惡意抹黑。

法院審理後認為，陳男於貼文中已明確交代資訊來源，且同時提及羅廷瑋在法律上獲不起訴的結果，難認其明知不實或未經查證而散布虛偽事實。法官指出，該貼文發表時正值罷免投票前夕，正反意見蓬勃發展、針鋒相對，政治性言論本應受到最大限度的言論自由保障，以促進公共討論與民主思辨。

判決並強調，羅廷瑋身為罷免案中受投票檢驗的現任立法委員，本即應承受來自不同政治立場的嚴格檢視。陳男發文的主要目的，在於呼籲民眾行使憲法所保障的投票權，而非單純為了貶損特定個人名譽。

法院綜合貼文的方式、內容及其所涉公共利益後認定，該言論屬於高度保障的政治性表達，即便使當事人感到不悅，仍不屬名譽權所保障的範圍，因此駁回羅廷瑋的主張，一審判決羅廷瑋敗訴，全案仍可依法上訴。

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」