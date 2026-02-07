羅廷瑋遭指「下體頂賴佳微」 提告遭駁回

▲羅廷瑋不滿遭指「下體頂賴佳微」 提告遭駁回（資料照）

[NOWnews今日新聞] 立法委員羅廷瑋不滿陳姓民眾於2025年大罷免期間在臉書公開發文，提及羅過往遭前議員賴佳微控告性騷擾指控，認為已不實指摘並貶損其名譽，向法院提起民事求償新台幣51萬元並請求刪文。台中地方法院審理後認定陳姓民眾明確指出言論來源，且其言論為可受公評的合理評論，判決駁回羅廷瑋全部請求。

判決指出，陳男於114年5月6日以其臉書帳號發文「看賴佳微的發文真的感嘆，一個原本活潑開朗的市議員是怎麼變成如此傷痕累累，甚至對政治心生畏懼？加害者其實就是羅廷瑋。這個惡質的政客在大罷免搶下連署第一名真的是剛好而已，因為他就是這麼爛！「阿姨歹勢，我沒有吃那麼辣」「要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近。這些不只是言語，據賴佳微的指控，在議會的攻防上羅廷瑋用下體從背後頂賴佳微，一面講如上的垃圾話，非常噁心。但就像所有沒被判刑的性騷案例一樣，這些行為礙於蒐證不易，往往不見得能在法庭上取得公道。更惡質的是，羅廷瑋還用法律上的無罪持續攻擊賴佳微，把她塑造成一個濫訴的女生」。陳男並評論羅廷瑋在相關案件不起訴後，仍持續與賴佳微訴訟，形塑其為「濫訴者」。

廣告 廣告

羅廷瑋主張，該貼文編造不實內容，使外界誤認其曾對女性有不當肢體接觸，指賴佳微所提性騷擾案件，已經臺灣臺中地方檢察署以「無任何證據足以證明被告有性騷擾之主觀犯意及客觀犯行，自不成立該罪」，為不起訴處分確定。被告無中生有，已嚴重侵害名譽。法院審酌後認為，陳男於貼文中已明確標示「據賴佳微的指控」，屬轉述既有指控內容，並非憑空捏造；至於「塑造成濫訴的女生」等語，則屬個人意見與價值判斷，而非可證明真偽的事實陳述。

法官指出，羅廷瑋身為現任立法委員，屬公眾人物，其言行與品格本可受社會公評，尤其在罷免投票期間，政治性言論應受較高度的言論自由保障。法院也認為，陳男發文目的在於表達政治立場、呼籲民眾行使憲法權利，難認係出於惡意毀損名譽。法院強調，在民主社會中，對公眾人物的評論，即使措辭尖銳，只要未逾越合理評論界線，仍應受到保障。綜合衡量言論內容、方式及公共利益後，認定該貼文未達不法侵害名譽權程度。因此，法院判決駁回羅廷瑋請求損害賠償、刪除貼文及假執行聲請，並裁定訴訟費用由原告自行負擔。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

少年槍手掃射太平茶行20餘槍 送少觀所收容

台中西屯豪宅、汽車遭彈擊 男子辯只是好玩

傻眼！毒犯將逮捕、偵訊、移送過程上傳thread