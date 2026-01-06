羅德里格斯就職委國代理總統 馬杜洛之子表態力挺

美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，5日在紐約開庭審理，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則在同天正式宣誓就任委內瑞拉代理總統，馬杜洛的兒子表態支持。

國家不可無首，羅德里格斯5日宣誓就任委內瑞拉代理總統，同樣宣誓就職的還有在去年5月當選的283名國會議員，其中一位是馬杜洛的兒子尼古拉斯‧馬杜洛‧圭拉（Nicolas Maduro Guerra），圭拉公開表態支持羅德里格斯，他在4日也號召民眾上街抗議，委國首都卡拉卡斯湧現上千名力挺民眾。

而從美國發動突襲逮捕總統馬杜洛後，委內瑞拉隨即宣布進入緊急狀態，並開始在全國搜捕所有涉及推動或支持美國武裝攻擊的人員。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

